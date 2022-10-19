В Актобе осудили бывшего начальника СИЗО за взятку

Актобе. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 7 сентября 2022 года Ә., будучи начальником учреждения КА-168/3 ДУИС по Актюбинской области, получил 450 000 тенге в качестве взятки за перевод подсудимого Д. из помещения камерного типа в казарму во время отбывания наказания и обеспечения его работой в будущем, сообщает пресс-служба суда № 2 Актобе.
Судом № 2 Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении Ә., обвиняемого в получении взятки (статья 366, часть 2, УК).
В судебном заседании подсудимый вину полностью признал. Вина подсудимого подтверждается результатами негласных следственных действий и признательными показаниями.
Прокурор просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.
Санкция статьи 366, часть 2, УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимого, судом признано чистосердечное раскаяние, наличие малолетнего ребенка. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность подсудимого, - нарушение принятой им присяги.
Суд, принимая во внимание, что Ә. совершено коррупционное правонарушение, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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Актобе. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 7 сентября 2022 года Ә., будучи начальником учреждения КА-168/3 ДУИС по Актюбинской области, получил 450 000 тенге в качестве взятки за перевод подсудимого Д. из помещения камерного типа в казарму во время отбывания наказания и обеспечения его работой в будущем, сообщает пресс-служба суда № 2 Актобе.
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В судебном заседании подсудимый вину свою не признал, в содеянном не раскаялся. Вместе с тем в ходе судебного заседания подсудимый признал полностью то, что он совершил иные насильственные действия сексуального характера, и показал, что, действительно, в указанный период времени 10 сентября и 24 декабря 2021 года совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней", - сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.
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Покидая место драки на автомашине, один из них выстрелил в 24-летнего мужчину и на автомобиле скрылся с места происшествия. Потерпевший с огнестрельным ранением был доставлен в медицинское учреждение", - проинформировали в полиции.
Вещественные доказательства изъяты. Ведется расследование. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Личности остальных участников этого инцидента установлены, предпринимаются меры к их задержанию", - добавили в полиции.
У пациента огнестрельные ранения. Повреждены правое бедро и половые органы. Кроме того, имеется ножевое ранение на спине, между лопатками. Кости не задеты", - сообщили в управлении здравоохранения.
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Суд назначил: Асанбековой - 8 лет, Баймашевой - 7 лет 6 месяцев, Амиркуловой - 7 лет лишения свободы; Дауреновой - 7 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
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