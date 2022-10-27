Масимову и его заместителю продлили арест

Фото: www.inform.kz
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему главе Комитета национальной безопасности Кариму Масимову и бывшему заместителю председателя Комитета нацбезопасности Ануару Садыкулову продлили сроки ареста.
Сроки нахождения под стражей Масимова и Садыкулова продлены следственным судом до 6 декабря 2022 года, Ергожина - до 13 декабря, Осипова - до 22 декабря", - сообщает КНБ.
Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности РК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства комитета Карима Масимова и его заместителей Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина, Марата Осипова, а также двух должностных лиц.
Действия Масимова и Садыкулова квалифицированы по статьям 175, часть 1 (Государственная измена), 179, часть 3 (Насильственный захват власти), и 362, часть 4, пункт 3, Уголовного кодекса (Превышение власти и должностных полномочий)", - сообщили в КНБ. Ергожин обвиняется по статьям 179, часть 3 (Насильственный захват власти), и 362, часть 4, пункт 3, УК (Превышение власти и должностных полномочий); Осипов - по статье 362, часть 3, УК (Превышение власти и должностных полномочий); Акипов и Бекмурат проходят по статье 362, часть 1, УК (Превышение власти и должностных полномочий). В настоящее время подозреваемые знакомятся с материалами дела.
Напомним, 8 января стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене.
Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.