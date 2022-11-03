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Дело Сатыбалды: в Казахстан возвращены драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше $230 млн

02.11.2022, 09:07 11341
Дело Сатыбалды: в Казахстан возвращены драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше $230 млн
Фото: Depositphotos
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем.
 

В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше $230 млн, которые обращены в доход государства", - сообщили в Антикоррупционной службе.

 
Кроме того, по данным ведомства, "установлен факт вложения Сатыбалды $300 млн в иностранные ценные бумаги. Указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана".
 

По поручению главы государства поиск и возврат в страну незаконно выведенных капиталов продолжается", - отметили в агентстве.

 
Как сообщил ранее председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, порядка 500 миллиардов тенге незаконно приобретенных активов и выведенных средств возвращены государству.
 
Напомним, в ходе расследования дела в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.
 
В июле Генпрокуратура озвучила суммы, возвращенные государству в рамках расследования дел в отношении Кайрата Боранбаева, Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, руководителей ТОО "РОП".
 

новости по теме

В ЗКО осудили извращенца, изнасиловавшего свою падчерицу

02.11.2022, 20:40 10671
В ЗКО осудили извращенца, изнасиловавшего свою падчерицу
Фото: Pexels
Уральск. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО. По версии следствия, житель Уральска изнасиловал падчерицу 2008 года рождения.
 
Вина доказана показаниями потерпевшей, ее законного представителя, свидетелей, протоколами очных ставок, осмотра места происшествия и заключениями экспертиз, сообщает портал "Мой город".
 
Суд признал извращенца виновным и приговорил к лишению свободы на 20 лет. С осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере семи миллионов тенге. Приговор не вступил в законную силу.
 

Шымкентские полицейские задержали шестерых браконьеров

02.11.2022, 18:55 12801
Шымкент. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 31 октября природоохранная группа управления местной полицейской службы ДП Шымкента совместно с участковыми инспекторами полиции Каратауского РУП провели рейдовое мероприятие, сообщает Polisia.kz.
 
В ходе рейда спецгруппа заметила шестерых мужчин, занимающихся незаконной охотой. Ни у одного из них не было разрешения на охоту.
 
Составлены протоколы по части 1 статьи 382 КоАП РК "Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты". Также полицейские подробно разъяснили задержанным, что незаконная охота влечет привлечение к административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 

В Казахстане с начала года завели 100 уголовных дел за распространение заведомо ложной информации

02.11.2022, 18:14 13621
В Казахстане с начала года завели 100 уголовных дел за распространение заведомо ложной информации
Фото: Рolisia.kz
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за девять месяцев зарегистрировано 100 досудебных расследований по статье "Распространение заведомо ложной информации", сообщил в ответе на депзапрос генеральный прокурор Берик Асылов.
 

Из них в суд направлено 7 дел, прекращено 46 дел, приостановлено досудебное расследование по 28 уголовным делам, расследуется 19 дел", - проинформировал Берик Асылов.

 
Он также сообщил, что 7 октября текущего года первый заместитель генерального прокурора провел межведомственное совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы обеспечения безопасности и правопорядка, в том числе профилактика преступлений вышеуказанной категории.
 

Работа в этом направлении продолжается и находится на контроле", - заверил генеральный прокурор.

 

Деньги и имущество на сумму более 630 млрд тенге вернули государству - Генпрокуратура

02.11.2022, 18:04 14276
Деньги и имущество на сумму более 630 млрд тенге вернули государству - Генпрокуратура
Фото: twitter/Berik Asylov
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссией по возврату активов возвращено государству денег и имущества на сумму более 630 млрд тенге, сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.
 

По актам прокуроров в таможенной сфере бюджет пополнен на 57 млрд тенге, в собственность государства вернули 140 тысяч гектаров земли на 5 млрд тенге", - написал на своей странице в Сети Берик Асылов.

 
Он также сообщил, что в суды предъявлены иски о возврате госимущества на 13,5 млрд тенге.
 

Верховным судом удовлетворено 16 протестов. По ним ожидаем поступления в казну еще 23 млрд тенге. Работа продолжается", - добавил генеральный прокурор Казахстана.

 

Похищенные в январских беспорядках ружья изъяли в Алматы

02.11.2022, 17:39 14721
Фото: Polisia.kz
Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в ходе трех спецопераций изъяли 13 ружей, похищенных в январских беспорядках из оружейных магазинов, сообщает Polisia.kz.
 
По оперативным данным, некоторые ружья злоумышленники успели продать, другую часть спрятали.
 

Схроны найдены. Дислоцировались они в безлюдных местах в разных частях города. В тайниках также обнаружены оптические прицелы и другой охотничий инвентарь", - проинформировали в полиции.

 
По изъятому оружию назначены экспертизы. Уголовные дела зарегистрированы следственным управлением ДП города Алматы.
 
Ранее сообщалось, что схрон с оружием обнаружен в Акмолинской области.
 

В Астане у наркокурьера изъято более 30 кг гашиша

02.11.2022, 16:28 15936
В Астане у наркокурьера изъято более 30 кг гашиша
Фото: КНБ РК
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности в ходе реализованной многоэтапной специальной операции пресечен устойчивый канал поставок в столицу наркотических средств канабисной группы, сообщили в пресс-службе КНБ РК.
 

29 октября т.г. с участием подразделений департамента полиции задержан наркокурьер, в транспортном средстве которого обнаружено около 15 кг гашиша, доставленных из южных регионов страны. Проведенным обыском по месту проживания задержанного дополнительно изъято 17 кг гашиша и 1,5 кг марихуаны. Общий вес обнаруженных наркотиков составил 32 кг гашиша и 1,5 кг марихуаны", - сообщили в КНБ.

 
По данному факту продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Как сообщалось ранее, двух наркосбытчиков с крупной партией "синтетики" задержали в Костанае.
 

Арсенал оружия изъяли у сельчанина в Актюбинской области

02.11.2022, 15:33 16866
Арсенал оружия изъяли у сельчанина в Актюбинской области
Фото: Polisia.kz
Актобе. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Два обреза, травматические пистолеты и патроны обнаружили у сельчанина в Актюбинской области.
 

31 октября в ходе проверки оперативной информации в котельной комнате заведения под диваном сотрудники полиции обнаружили черную тряпочную сумку с одноствольным обрезом 16-го калибра, двуствольным обрезом 12-го калибра, 22 патронами и двумя травматическими пистолетами. По изъятым оружиям назначена судебно-баллистическая экспертиза", - сообщает Polisia.kz.


В отношении 25-летнего владельца заведения начато досудебное расследование по статье 287, часть 3, УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов". Ему грозит лишение свободы до 5 лет.

 

Неизвестные украли 50 метров кабеля с космодрома Байконур

02.11.2022, 14:41 17586
Неизвестные украли 50 метров кабеля с космодрома Байконур
Фото: Depositphotos
Байконур. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На космодроме Байконур произошла кража 50 метров кабеля. Полиция устанавливает причастных к преступлению.
 
Пропажу провода обнаружил днем 1 ноября диспетчер. Он же обратился в правоохранительные органы.
 

На месте происшествия удалось обнаружить протекторы шин автомобиля, на котором, предположительно, скрылись похитители. В истории разбираются силовики", - сообщает Ren TV.

 
Размер ущерба устанавливается. Известно, что в состав кабеля данной марки входят алюминий, свинец и сталь.
 

Инцидент никак не повлиял на работу стартовых позиций ракет и космических аппаратов, а также прочей инфраструктуры космодрома", - отметили в пресс-службе космодрома.

 

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