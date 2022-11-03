Дело Сатыбалды: в Казахстан возвращены драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше $230 млн

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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше $230 млн, которые обращены в доход государства", - сообщили в Антикоррупционной службе.
Кроме того, по данным ведомства, "установлен факт вложения Сатыбалды $300 млн в иностранные ценные бумаги. Указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана".
По поручению главы государства поиск и возврат в страну незаконно выведенных капиталов продолжается", - отметили в агентстве.
Как сообщил ранее председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, порядка 500 миллиардов тенге незаконно приобретенных активов и выведенных средств возвращены государству.
Напомним, в ходе расследования дела в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.
В июле Генпрокуратура озвучила суммы, возвращенные государству в рамках расследования дел в отношении Кайрата Боранбаева, Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, руководителей ТОО "РОП".