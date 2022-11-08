Притон для занятия проституцией организовала семейная пара

Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре текущего года сотрудниками департамента о борьбе с организованной преступностью МВД в совершении организации по содержанию притонов для занятий проституцией и сводничества была изобличена организованная группа в составе семи человек, рассказал на брифинге начальник департамента по борьбе с организованной преступностью ведомства Канат Нурмагамбетов.
Организатором выступила семейная пара, которая арендовала гостиничный комплекс и организовала там притон.
В преступную деятельность были привлечены родственники, которые выполняли функции администраторов, таксистов и подгонщиков. Лиц для оказания интимуслуг привлекали через знакомых. Условиями договора с ними было: проживание в гостинице и работать 50/50. Также использовали метод долговой кабалы для длительного удержания девушек", - рассказал Нурмагамбетов.
По его словам, в основном девушки были из южных регионов страны и Узбекистана. В целом оказаниями интимуслуг занимались 10 девушек, суммы варьировались от 5 до 40 тысяч тенге.
Для конспирации группа работала по ночам: с 9 вечера до 5 утра. На окнах гостиницы были установлены решетки, двери всегда заперты. Ежедневный поток клиентов составлял до 50 человек", - сказал спикер.
Для увеличения дохода ОПГ арендовала второй гостиничный комплекс.
По данному факты проводится досудебное расследование по статям "Создание и руководство организованной группой", а равно участие в ней, притоносодержание, "Сводничество". Подозреваемые задержаны, четверо находятся под стражей и в отношении троих выбрана мера пресечения "подписка от невыезде и надлежащем поведении".
Ранее сообщалось, что в Шымкенте пресечена деятельность ОПГ, вовлекавшей в занятие проституцией несовершеннолетних.