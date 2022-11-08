Притон для занятия проституцией организовала семейная пара

Петропавловск. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционной судебной коллегией по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда рассмотрено уголовное дело, которым ранее И., Т., Д. и К. признаны невиновными специализированным межрайонным судом по уголовным делам СКО в экономической контрабанде транспортных средств в составе транснациональной организованной группы, а также в легализации имущества, полученного преступным путем, в сбыте транспортных средств с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком.

Сторона обвинения просила признать И., Т., Д., К. виновными в совершении преступлений, по которым они были преданы суду, и назначить наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества.

Апелляционная коллегия приняла решение оставить приговор суда без изменения. Ранее суд признал невиновными: И. - в создании и руководстве, Т., Д. и К. - в участии в деятельности транснациональной преступной группы, в экономической контрабанде и легализации имущества в связи с отсутствием в их деянии состава уголовных правонарушений; Д. и Т. - за недоказанностью их участия в сбыте транспортных средств с заведомо подложными государственными номерами.

Кроме того, коллегией установлено, что подавляющее большинство транспортных средств под видом запасных частей было завезено на ТОО "МегатроN" с заниженной таможенной стоимостью в целях возможного уклонения от уплаты налогов. Об этом проинформирован департамент экономических расследований по СКО частным постановлением", - сообщили в пресс-службе областного суда Северо-Казахстанской области.





Также сообщается, что подсудимые обвинялись в правонарушениях, предусмотренными статьями 385 и 287 УК РК (Сбыт и использование поддельных документов, а также в незаконном хранении боеприпасов). Но, учитывая факты, что данные преступления относятся к категории средней тяжести, а Д. совершил уголовный проступок, их первой судимости, наличия малолетних детей, положительных характеристик, суд назначил им наказание, не связанное с лишением свободы.





На основании положений закона Республики Казахстан "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" подсудимые освобождены от назначенного наказания.

По изъятым у физических лиц транспортным средствам принято решение об их возврате.

Также коллегией разрешена судьба отдельных вещественных доказательств по делу - транспортных средств, не разрешенных судом первой инстанции, добавили в суде.