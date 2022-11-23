Глава управления ЖКХ подозревается в хищении средств, выделенных на строительство дорог в СКО

Петропавловск. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области расследуется уголовное дело по фактам хищения, дачи и получения взяток в отношении руководителей КГУ "Управление энергетики и ЖКХ акимата СКО", ГКП "Коммунхоз" и руководства дорожно-строительной компании, информирует пресс-служба департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО.
Они подозреваются в совершении хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт автодорог Петропавловска, дачи и получения взяток, связанных с выполнением этих работ", - рассказали в ведомстве.
С санкции специализированного следственного суда подозреваемые взяты под стражу.
Досудебное расследование продолжается.