Вынесен приговор мошенникам, обещавшим должность акима Актобе за $1,5 млн

Атырау. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области оправдали 18-летнего молодого человека, обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки.

Как сообщает портал " Мой город", в августе 2021 года 13-летняя школьница познакомилась с подсудимым в социальных сетях и переписывалась с ним как с молодым человеком.

При знакомстве с парнем она представилась 18-летней. Более того, аккаунт в социальной сети открыла как пользователь 2003 года рождения.

В августе 2021 года они встретились в заранее обговоренной квартире и вступили в половое отношение по обоюдному согласию. Потерпевшая, предварительно зная цели своей встречи, осознанно принесла с собой средства контрацепции и ночную сорочку. В ходе рассмотрения дела также было установлено отсутствие телесных повреждений у потерпевшей", - проинформировали в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам.

Во время прений сторон прокурор просил суд признать его виновным и назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы. Однако сама девочка в суде настаивала на том, что вступила с юношей в интимные отношения по собственному желанию. Мать девочки была солидарна с дочерью, просила прекратить дело и оправдать молодого человека. Сам подсудимый заявил, что не знал истинный возраст девочки. Таким образом, суд решил оправдать его.

Более того, вынес частное постановление в адрес прокуратуры Атырауской области за незаконное уголовное преследование подсудимого более одного года. Приговор суда не вступил в законную силу.

Также руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова прокомментировала приговор суда.

Во - первых квалификация дела какая была… Если они квалифицировали про 120 (статье. - Прим. ред.), то квалификация не правильная, потому что девочка сама подтверждает, что это был обоюдный секс и она скрыла возраст. По 122 тоже стоит такая пометка, что, даже если она добровольно вступила, но она является несовершеннолетней малолетней на сегодняшний день, но стоит такая пометка, что, если человек заведомо знал о том, что она малолетняя, в данном случае он не знал. Она его ввела в заблуждение, поэтому,я думаю, судья в этом отношении прав", - заявила журналисту Kazakhstan Today Дина Смаилова.

Также она отметила, что "эти статьи настолько несовершенны законодательно, что, конечно, можно поспорить".

Здесь много факторов должно сработать. Например, была ли экспертиза, которая подтвердила бы, что девочка выглядит не на свой возраст (…) Раз она ввела его в заблуждение и пришла с "ночнушкой" своей, то, конечно, парень мог не осознавать, что совершает тяжкое преступление, но если была экспертиза, которая установила, что нет, она выглядит на 13 лет, на свой возраст, то тогда парень лукавит. Он предполагал, что у него в кровати малолетка, но все равно продолжил заниматься с ней сексом, поэтому мы создали для мужчин инструкцию, как избежать оговора, чтобы из лишний раз не привлекли к ответственности", - добавила руководитель фонда "НеМолчи".