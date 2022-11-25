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Вынесен приговор мошенникам, обещавшим должность акима Актобе за $1,5 млн

24.11.2022, 09:30 21081
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 21 ноября 2022 года районным судом № 2 Сарыаркинского района Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении пяти граждан по факту мошенничества в особо крупном размере и покушения на мошенничество в особо крупном размере.
 
Как сообщили в суде, подсудимые, представляясь высокопоставленными должностными лицами, обещали одному из потерпевших назначить его на должность акима города Актобе за $500 тысяч, а второму потерпевшему - на ту же должность за $1,5 млн.
 

В первом случае осужденные завладели деньгами потерпевшего на сумму $260 тысяч, а во втором случае потерпевший, поняв, что его хотят обмануть, обратился в правоохранительные органы, и при передаче муляжа денег в размере 28 млн тенге подсудимые были задержаны", - проинформировали в суде.

 
Отмечается, что уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 190, часть 4, УК, относится к тяжким преступлениям. Санкция по ней предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.
 

Суд, принимая во внимание личность осужденных, позицию потерпевшей стороны, назначил Қ... наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев, подсудимому Б. 7 лет лишения свободы, подсудимому Б. 6 лет лишения свободы. Подсудимым Т. и М... суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, при этом подсудимый М. будет отбывать наказание условно", - говорится в сообщении.

 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 

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Более 500 млн тенге потратили чиновники в казино: АФМ провело проверку

24.11.2022, 19:33 8131
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в СЦК директор департамента кадровой работы Агентства по финансовому мониторингу Нурлан Адалиев рассказал о результатах внутреннего расследования по итогам проверки прокуратуры Алматинской области, согласно которым 305 чиновников проиграли 507 млн тенге
 

Действительно, ряд сотрудников был отмечен в указанном обзоре. По всем данным фактам проведены служебные расследования. Четыре сотрудника находились там в связи со служебной деятельностью. Как вы знаете, это предусмотрено законом. Мы провели соответствующее расследование. По двум сотрудникам факты подтвердились. Эти сотрудники привлечены к строгой дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", - сказал Нурлан Адалиев.

 
Что касается других фактов по сотрудникам АФМ, по словам Нурлана Адалиева, на момент посещения и проверки остальные сотрудники уже не работали в Агентстве по финансовому мониторингу.
 
Напомним, в начале ноября в соцсетях распространилась информация, что казахстанские госслужащие потратили в казино Алматинской области более 500 млн тенге. В прокуратуре региона подтвердили информацию, уточнив, что проверка установила 305 чиновников, которые в совокупности потратили в азартных играх 507 млн тенге.
 

Обвиняемого в изнасиловании школьницы оправдали в Атырау

24.11.2022, 15:22 13276
Атырау. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области оправдали 18-летнего молодого человека, обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки.
 
Как сообщает портал " Мой город", в августе 2021 года 13-летняя школьница познакомилась с подсудимым в социальных сетях и переписывалась с ним как с молодым человеком.
 
При знакомстве с парнем она представилась 18-летней. Более того, аккаунт в социальной сети открыла как пользователь 2003 года рождения.
 

В августе 2021 года они встретились в заранее обговоренной квартире и вступили в половое отношение по обоюдному согласию. Потерпевшая, предварительно зная цели своей встречи, осознанно принесла с собой средства контрацепции и ночную сорочку. В ходе рассмотрения дела также было установлено отсутствие телесных повреждений у потерпевшей", - проинформировали в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам.

 
Во время прений сторон прокурор просил суд признать его виновным и назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы. Однако сама девочка в суде настаивала на том, что вступила с юношей в интимные отношения по собственному желанию. Мать девочки была солидарна с дочерью, просила прекратить дело и оправдать молодого человека. Сам подсудимый заявил, что не знал истинный возраст девочки. Таким образом, суд решил оправдать его.
 
Более того, вынес частное постановление в адрес прокуратуры Атырауской области за незаконное уголовное преследование подсудимого более одного года. Приговор суда не вступил в законную силу.
 
Также руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова прокомментировала приговор суда.
 

Во - первых квалификация дела какая была… Если они квалифицировали про 120 (статье. - Прим. ред.), то квалификация не правильная, потому что девочка сама подтверждает, что это был обоюдный секс и она скрыла возраст. По 122 тоже стоит такая пометка, что, даже если она добровольно вступила, но она является несовершеннолетней малолетней на сегодняшний день, но стоит такая пометка, что, если человек заведомо знал о том, что она малолетняя, в данном случае он не знал. Она его ввела в заблуждение, поэтому,я думаю, судья в этом отношении прав", - заявила журналисту Kazakhstan Today Дина Смаилова.

 
Также она отметила, что "эти статьи настолько несовершенны законодательно, что, конечно, можно поспорить".
 

Здесь много факторов должно сработать. Например, была ли экспертиза, которая подтвердила бы, что девочка выглядит не на свой возраст (…) Раз она ввела его в заблуждение и пришла с "ночнушкой" своей, то, конечно, парень мог не осознавать, что совершает тяжкое преступление, но если была экспертиза, которая установила, что нет, она выглядит на 13 лет, на свой возраст, то тогда парень лукавит. Он предполагал, что у него в кровати малолетка, но все равно продолжил заниматься с ней сексом, поэтому мы создали для мужчин инструкцию, как избежать оговора, чтобы из лишний раз не привлекли к ответственности", - добавила руководитель фонда "НеМолчи".

 

Карагандинские полицейские задержали четверых похитителей гражданина Индии

24.11.2022, 14:46 14181
Карагандинские полицейские задержали четверых похитителей гражданина Индии
Фото: кадр из видео
Караганда. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Карагандинские полицейские задержали четверых граждан Узбекистана, которые похитили гражданина Индии и требовали за освобождение 200 тысяч долларов, сообщает Polisia.kz.
 
В полицию города Караганды обратился 27-летний гражданин Индии, который заявил, что неизвестные насильно посадили его в автомобиль и вывезли в Астану.
 
В столице иностранца удерживали в квартире и, угрожая насилием, требовали за освобождение 200 тысяч долларов.
 

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в ходе специальных оперативных мероприятий установили съемную квартиру в столице и по подозрению в похищении и вымогательстве задержали в ней четверых граждан Узбекистана в возрасте от 26 до 34 лет", - проинформировал заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

 
Ведется досудебное расследование по фактам похищения, незаконного лишения свободы и вымогательства.

 
Ранее сообщалось, что в Алматы похитители мужчины требовали 200 тысяч долларов за его освобождение.
 

В Костанае полицейские изъяли синтетические наркотики в особо крупном размере

24.11.2022, 13:01 16486
В Костанае полицейские изъяли синтетические наркотики в особо крупном размере
Фото: Polisia.kz
Костанай. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае полицейские задержали жителя города Рудного с крупной партией синтетических наркотиков.

В полицию поступило сообщение, что в подъезде многоквартирного дома на ступеньках лежит молодой человек. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили парня в неадекватном состоянии.
 

При проведении досмотра в карманах у него обнаружено 35 свертков с порошком белого цвета и электронные весы. В рюкзаке полицейские нашли еще один объемный сверток с таким же содержимым. Проведенной экспертизой установлено, что изъятые вещества относятся к синтетическому аналогу А-PVP общим весом 311 граммов, что относится к особо крупному размеру", - проинформировали в департаменте полиции региона.

 
При проведении дальнейших мероприятий установлено, что молодой человек - житель города Рудного.
 
В настоящее время в рамках досудебного расследования проводятся необходимые следственные действия, в рамках которых устанавливаются обстоятельства, где и когда задержанный приобрел столь большую партию "синтетики".

 
В департаменте полиции сообщили, что с начала года из незаконного оборота было изъято 197 кг различных наркотиков, из них более 2 кг "синтетики".

Ранее сообщалось о задержании наркокурьера с крупной партией "синтетики" в Усть-Каменогорске.
 

В Акмолинской области более двух тысяч граждан стали жертвами финпирамиды

24.11.2022, 12:35 17181
Кокшетау. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области более двух тысяч граждан стали жертвами финансовой пирамиды River Coins Limited, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
 
Департаментом АФМ по Акмолинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой River Coins Limited.
 

Установлено, что Уралбаева Г.У., длительное время работавшая в сетевом маркетинге, решила создать компанию для извлечения дохода от привлечения денег физических лиц по системе финансовой пирамиды", - проинформировали в ведомстве.

 
В результате ее противоправной деятельности по созданию и руководству финпирамидой River Coins Limited за период деятельности данной компании вовлечено более 2000 физических лиц, сумма причиненного ущерба составляет более 18 млн тенге.
 
Задержанная признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно.
 
Ранее сообщалось, что организатор финпирамиды получила пять с половиной лет лишения свободы в Карагандинской области.

 

В Кызылорде задержан наркозакладчик с крупной партией "синтетики"

24.11.2022, 10:52 18841
В Кызылорде задержан наркозакладчик с крупной партией "синтетики"
Фото: Polisia.kz
Кызылорда. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Около трех часов ночи патрульная полиция Кызылорды задержала наркозакладчика с 13 свертками психотропного вещества - пирролидиновалерофенона.
 
Подозреваемый получал заказ через мобильное приложение и закладывал "синтетику" в тайниках, подобранных в черте города. Полицейскими он был застигнут в момент закладки наркотиков в тайник. В качестве вещественных доказательств у него изъяты 13 свертков с синтетическим веществом, сообщает Polisia.kz.
 
По заключению экспертизы установлено, что изъятый порошок составляет более 6 граммов психотропного вещества.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 297 УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенное в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".
 
 

Двоих жителей Улытауской области задержали за незаконное хранение оружия

24.11.2022, 09:15 21301
Двоих жителей Улытауской области задержали за незаконное хранение оружия
Фото: Polisia.kz
Жезказган. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области Улытау выявлен факт незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия у двух жителей региона.
 

Полицейские установили двух жителей Жанааркинского района, которые за пределами одного из населенных пунктов района незаконно хранили две единицы оружия и боеприпасы. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 УК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сообщает Polisia.kz.

 
Назначены экспертизы, проводится проверка на предмет совершения уголовных правонарушений с использованием изъятого оружия.

 

В Алматинской области из школы эвакуировали более 1000 человек

23.11.2022, 19:33 26606
Фото: ДП Алматинской области
Конаев. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 ноября в 14.45 в дежурную часть поступила информация о заложенной бомбе в средней школе № 3 Талгара, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.
 
Сотрудники полиции совместно с другими уполномоченными органами эвакуировали 1000 учащихся, 90 преподавателей, 25 человек технического персонала.
 
Саперы проводят специальную операцию по проверке и осмотру здания на наличие взрывоопасных предметов.
 

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