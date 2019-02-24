Адвокат, следователь и подельники вымогали крупные суммы у подозреваемых по делам о хищениях в Bank RBK и Казкоммерцбанке

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - Адвокат, следователь и их подельники вымогали крупные суммы у подозреваемых по делам о хищениях в АО "Bank RBK" и АО "Казкоммерцбанк", передает Kazakhstan Today.

С начала текущего года Генеральной прокуратурой задержаны несколько преступных групп, совершивших мошенничество в особо крупном размере. Указанные лица путем обмана вымогали денежные средства у свидетелей и подозреваемых, привлекаемых Службой специальных прокуроров Генпрокуратуры по уголовным делам о хищениях в АО "Bank RBK" и АО "Казкоммерцбанк" за их освобождение от уголовной ответственности", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По информации ведомства, 16 февраля за получение $315 тыс. с поличным задержаны адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Алимбетов и гражданка Амангалиева.

Ранее, в январе текущего года, при получении $500 тыс. от требуемых $1 млн арестованы сотрудник СЭР ДГД по Алматы Искаков и безработные Альпиев и Сулейманов, сообщили в пресс-службе.

Все вышеуказанные лица вину в содеянном признают, свои действия объясняют желанием быстрого обогащения", - уточнили в Генпрокуратуре.

Также в ведомстве разъяснили: если с вас требуют денежные средства по делам, расследуемым органами прокуратуры, вы можете обратиться в департамент внутренних расследований Генеральной прокуратуры по телефонам 8 (7172) 71-22-55, +7-701-770-88-99, конфиденциальность гарантируется.

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