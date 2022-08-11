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ПАВЛОДАР. 10 АВГУСТА - Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло незаконный вывоз бензина на $45 млн, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента АФМ по Павлодарской области пресечена попытка незаконного вывоза бензина марки АИ-95 отечественного происхождения в Узбекистан. Задержаны 5 вагонов-цистерн с бензином в объеме 280 тонн на сумму почти 90 млн тенге, задекларированные под видом присадки топливной антидетонационной. Согласно заключению специалистов, образцы, взятые из железнодорожных цистерн, являются бензином марки АИ-95 экологического класса К-4", - сообщили в АФМ.
Как выяснилось, по условиям контракта в общем планировалось вывезти из страны 50 тысяч тонн в пользу иностранной компании на общую сумму $45 млн.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.