АФМ пресекло незаконный вывоз бензина на $45 млн

Фото: пресс-служба департамента полиции на транспорте

ТАРАЗ. 10 АВГУСТА - 4 августа сотрудники транспортной полиции около железнодорожного тупика на станции Шу задержали 49-летнего жителя Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При осмотре у мужчины обнаружен и изъят мешок, заполненный веществом зеленого цвета со специфическим запахом, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.

Во дворе дома задержанного обнаружено и изъято вещество растительного происхождения со специфическим запахом.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством "марихуана высушенная" общим весом 45 кг 340 г.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания Шуского районного отдела полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).

Наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.