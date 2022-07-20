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АФМ с начала года выявило хищения бюджетных средств на 57 млрд тенге

19.07.2022, 09:37 23801
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - В I полугодии текущего года в сфере хищения бюджетных средств возбуждено 115 дел, сумма ущерба составила 57 млрд тенге. Об этом стало известно в ходе заседания коллегии Агентства по финансовому мониторингу под председательством Жаната Элиманова, в ходе которого были подведены итоги работы за I полугодие текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В сфере хищения бюджетных средств возбуждено 115 дел. Сумма установленного ущерба составила 57 млрд тенге, из них возмещено с учетом ареста имущества 53 млрд тенге", - сообщили в АФМ.

 
За I полугодие окончено производством 789 дел. По ним возмещено с учетом ареста имущества 85 млрд тенге. В отношении организованных преступных групп возбуждено 20 дел, 17 направлено в суд.
 
На коллегии особое внимание уделено мерам по недопущению вмешательства в деятельность добросовестного бизнеса. Поставлена задача по сокращению числа повторных вызовов на допрос, наложения ограничений на имущество и изъятия документов. По сравнению с прошлым годом на 30% (с 1164 до 826) сократилось количество возбужденных дел.
 
Также в рамках поручения главы государства выработаны комплексные меры по ликвидации преступных групп, занимающихся незаконным вывозом ГСМ в соседние страны. Усиление профилактических мер по раннему выявлению финпирамид позволило заблокировать свыше 3 тысяч сайтов. Возбуждено 44 дела, арестовано имущества на 6,5 млрд тенге.
 
В рамках объявленного президентом Года детей защищены права более 100 детей-сирот. Особое внимание уделено защите социально уязвимых слоев населения.
 
На новый уровень выходит роль подразделений финансовой разведки. В третьем квартале предстоит прохождение взаимной оценки ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) на предмет соответствия антиотмывочной системы Казахстана к международным требованиям.
 
Для этого принято 2 пакета законов для имплементации международных стандартов, решаются другие организационно-правовые вопросы.
 
В заключение Жанат Элиманов отметил, что АФМ продолжит дальнейшую работу по пресечению теневых схем и защиты бизнеса, а также дал ряд конкретных поручений руководителям территориальных департаментов.
 

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Живодер, намеренно наехавший на лошадь, арестован на 10 суток

20.07.2022, 20:52 2281
Живодер, намеренно наехавший на лошадь, арестован на 10 суток
Фото: Кадр видео
КОНАЕВ. 20 ИЮЛЯ - В отношении жителя села Междуреченское, совершившего наезд на лошадь на своей автомашине, зарегистрирован материал досудебного расследования по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
 
20 июля за совершение административного правонарушения по статье 434 КоАП РК постановлением судьи специализированного межрайонного административного суда гражданин Р. подвергнут административному аресту на срок 10 суток.
 
Напомним, инцидент произошел 16 июля в Илийском районе. 38-летний житель села Междуреченское поссорился с односельчанином и умышленно на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser наехал на лошадь. Водитель внедорожника утверждал, что пытался выгнать из своего огорода около 20 пасущихся лошадей. Правонарушитель задержан и доставлен в районную полицию. По факту возбуждено уголовное дело по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными).
 

В Жамбылской области на кладбище обнаружили схрон с оружием

20.07.2022, 17:52 3846
В Жамбылской области на кладбище обнаружили схрон с оружием
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 20 ИЮЛЯ - Сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области совместно с сотрудниками УЖД-158/1 при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тайник с оружием и боеприпасами на территории кладбища, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Изъяты автомат АКС-74У с двумя магазинами, травматический револьвер ME-38 Marchal калибра 9 мм, 1 светошумовая граната, 11 патронов калибра 5,45 мм, 38 патронов калибра 9 мм, 2 патрона 12-го калибра и 8 холостых патронов калибра 5,45 мм. Назначена судебно-баллистическая экспертиза, сообщает Polisia.kz
 
 

В Алматы у ОПГ изъято имущество на сумму более 1 млрд тенге

20.07.2022, 12:27 6586
В Алматы у ОПГ изъято имущество на сумму более 1 млрд тенге
Фото: Прокуратура города Алматы
АЛМАТЫ. 20 ИЮЛЯ - В Алматы в рамках работы по возврату государственных активов изъято имущество лжепредпринимателей на сумму более 1 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в прокуратуре города Алматы, в 2017 году приговором суда за лжепредпринимательство и обналичивание денежных средств осуждена организованная преступная группа. 
 

Создав 86 лжепредприятий, преступники обналичили более 87 млрд тенге, тем самым уклонившись от уплаты налогов на 27,7 млрд тенге. Добытые преступным путем денежные средства они вовлекли в законный оборот путем приобретения имущества", - проинформировали в прокуратуре.

 
По приговору суда в пользу государства подлежала конфискация двух земельных участков общей площадью 1,4 гектара с жилым строением почти 1,3 тысячи квадратных метров в одном из престижных районов города. 
 
По данным прокуратуры, на одном из участков расположена вертолетная площадка. Приблизительная рыночная стоимость объектов составляет более 1 млрд тенге. Как установили прокуроры, для увода данного имущества от конфискации преступники реализовали "серую" схему.
 

Земельные участки были отчуждены отцу одного из осужденных лиц. В последующем недвижимость реализовывалась еще четыре раза между аффилированными между собой лицами с изменением конфигурации земельного участка для уклонения от исполнения приговора суда. В результате ряда мнимых сделок в конечном счете имущество документально было возвращено дочери одного из осужденных лиц", - пояснили в прокуратуре города. 

 
Кроме того, для реализации такой схемы одним из промежуточных собственников умышленно заключен мнимый брачный договор для сохранения имущества.
 
Прокуратура Бостандыкского района города Алматы обратилась в суд о признании всех указанных сделок, брачного договора недействительными и приведении сторон в первоначальное положение. 
 

В результате многочисленных судебных процессов, рассмотрения гражданских дел апелляционной инстанцией иски надзорного органа удовлетворены в полном объеме. Данные меры позволят изъять в пользу государства дорогостоящее имущество", - сообщили в прокуратуре.

 

Экс-председателю КНБ Масимову продлили арест

20.07.2022, 08:46 9566
Экс-председателю КНБ Масимову продлили арест
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Экс-председателю КНБ Кариму Масимову и его бывшему заместителю продлили срок содержания под стражей, сообщает пресс-служба КНБ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Продолжается расследование уголовного дела в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других по признакам преступлений, предусмотренных статьями 175, часть 1, 179, часть 3, 218, часть 3, пункт 3, 362, часть 4, пункт 3, 366, часть 4, УК. Сроки содержания под стражей продлены до семи месяцев Масимову и Садыкулову - до 6 августа 2022 года, Ергожину - до 13 августа 2022 года", - сообщает "Хабар 24".

 
КНБ о деле Карима Масимова: к осени будет ясность.


 

Контрабандные сигареты на 527,3 млн тенге выявили налоговики Алматинской области

19.07.2022, 20:43 17266
Фото: КГД МФ РК
КОНАЕВ. 19 ИЮЛЯ - На территории гостинично-стояночного комплекса "Кристалл", расположенного на 29-м км трассы Алматы - Бишкек, выявлена нелегальная табачная продукция - 925 тысяч пачек сигарет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Контрабандную табачную продукцию без акцизных марок выявили сотрудники департамента государственных доходов по Алматинской области совместно с департаментом экономических расследований по Алматинской области, сообщает Комитет государственных доходов МФ РК.
 
По результатам проверки все материалы переданы в ДЭР по Алматинской области с признаками нарушения по статье 233 УК РК.
 
Сумма ущерба неуплаченного акциза составляет 227,6 млн тенге, общая стоимость сигарет составил 527,3 млн тенге.
 
Согласно части 1 статьи 233 УК РК за нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, повлекшее причинение значительного ущерба, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до одной тысячи МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничения свободы на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
 

Из РК в РФ пытались контрабандой вывезти 40 тонн мокросоленых шкур КРС

19.07.2022, 19:44 18166
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - В Рубцовском районе Алтайского края пресечена перевозка 40 тонн мокросоленых шкур крупного рогатого скота (КРС) через государственную границу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Специалисты управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай провели досмотр двух грузовых автомобилей со шкурами крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
 
Установлено, что товар в количестве 40 тонн перемещался на двух машинах из Казахстана на предприятие Алтайского края. В ветеринарных сертификатах Евразийского экономического союза не указаны сведения о происхождении шкур, на бирках также отсутствовала информация о производителе, что является нарушением единых требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю. При осмотре товара выявлено отсутствие на части шкур ветеринарных клейм, указывающих на проведение ветеринарно-санитарной экспертизы; на бирках не было информации о владельце. Кроме этого, шкуры имели признаки порчи (наличие гнилостного запаха, поражение личинками мух), которые свидетельствуют о нарушении условий хранения.
 
Идентифицировать шкуры и подтвердить эпизоотическое состояние места их происхождения не представляется возможным. Это свидетельствует о потенциальной опасности распространения болезней, в том числе общих для человека и животных. Товар возвращен по месту отправки в Казахстан с проставлением в ветеринарных сопроводительных документах отметки "возврат груза".
 
В июле это второй случай попытки перевозки шкур КРС из Казахстана через государственную границу России в Алтайский край.
 

Возле Конаева выявили лабораторию по изготовлению "синтетики"

19.07.2022, 18:52 18871
Фото: Polisia.kz
КОНАЕВ. 19 ИЮЛЯ - Нарколаборатория была оснащена необходимым оборудованием, используемым для изготовления синтетического наркотика мефедрона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Лаборатория представляла из себя огороженный участок с двумя нежилыми домами. На его территории были задержаны трое парней в возрасте 21-23 лет, один из которых житель Алматы, двое других из соседнего Илийского района, сообщает Polisia.kz
 
При осмотре полицейские обнаружили большое количество пластиковых емкостей с жидкостями и порошкообразные вещества. А также измерительную шкалу, вытяжки, респираторные маски, цилиндрическую металлическую емкость и т.д. 
 
Из общей массы изъятых веществ был произведен отбор образцов, признанный экспертизой наркотическим средством мефедрон общей массой 52,86 г. Вместе с тем во время спецоперации изъято в общей сложности около двух тонн прекурсоров. Сейчас по факту проводится уголовное расследование.
 
На время расследования одного из задержанных поместили под стражу. В отношении двух других избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке".
 
12 июля департамент КНБ по Алматы ликвидировал крупную подпольную нарколабораторию.
 

Глава управления культуры Павлодарской области осуждена за коррупцию

19.07.2022, 11:41 23966
Глава управления культуры Павлодарской области осуждена за коррупцию
ПАВЛОДАР. 19 ИЮЛЯ - Судом № 2 города Павлодара рассмотрено дело в отношении руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области по факту получения взятки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в пресс-службе облсуда, 9 июня 2022 года руководитель управления получила взятку в 1 млн тенге за заключение договора государственной закупки по изготовлению бюста А. Бокейханова.
 
Вина подсудимой была доказана ее признательными показаниями, а также показаниями свидетелей, документальными доказательствами, заключениями экспертиз.
 
С учетом совершения тяжкого коррупционного преступления суд назначил чиновнице 3 года лишения свободы с конфискацией в размере полученной взятки.
 

Ввиду наличия у осужденной двоих малолетних детей (в возрасте 12 лет и 4 года), которых она воспитывает одна, отбывание лишение свободы ей отсрочено на 5 лет (на основании части 1 статьи 74 УК). Также Б.С. пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе", - добавили в пресс-службе суда.

 
Приговор в законную силу не вступил.
 

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