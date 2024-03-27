26.03.2024, 09:42 12816
АФМ завершило расследование по факту контрабанды грузовых автомобилей
Преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершено департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области при координации Главной транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.
Расследованием, начатым в рамках масштабной проверки по инициативе АФМ, установлено, что преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов, которые поставлены на учет с использованием поддельных документов, что причинило ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 180 млн тенге, а также регистрационного сбора на сумму 205 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что материалы расследования направлены в суд. Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области незаконно поставили на учет около 70 авто.
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26.03.2024, 14:04 9376
Крупную партию кокаина изъяли полицейские Астаны у наркоторговца
Изъяты 43 грамма кокаина, 600 граммов мефедрона и 100 граммов альфа-PVP
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную партию кокаина и психотропных веществ изъяли полицейские в Астане.
Столичные полицейские задержали 33-летнего водителя автомашины Haval, у которого при личном обыске в кармане куртки были обнаружены 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. При обыске автомобиля сотрудники обнаружили еще 76 таких свертков.
Задержанный признался, что "работал" в интернет-магазине, занимаясь складированием, фасовкой и распространением наркотиков. По месту жительства подозреваемого обнаружен тайник с наркотическими веществами. Полицейские обнаружили весы, пакеты ziplock, изоленты и наркотики, информирует Polisia.kz.
Согласно акту исследования, установлено, что изъятые наркотические вещества - это 43 г кокаина, 600 г мефедрона и 100 г альфа-PVP. По факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Задержанный водворен в ИВС.
Ранее сообщалось, что в Алматы сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности перекрыт канал поставки кокаина из Италии и Польши в Казахстан.
25.03.2024, 14:10 27586
В Конаеве жестоко убили 18-летнюю девушку
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Двух подозреваемых в убийстве 18-летней девушки задержали в Алматинской области.
Информация об убийстве девушки 2006 года рождения в Конаеве поступила в полицию 21 марта, сообщил начальник областного департамента полиции Бауржан Аленов.
В тот же день полиция задержала двух подозреваемых 2001 и 2003 годов рождения, один из них уроженец Алматы, второй - Алматинской области.
Следствием установлено, что подозреваемые лица в ночь с 14 по 15 марта, находясь на открытой безлюдной местности, расположенной в юго-западной части города Конаева, с применением физического насилия совершили убийство молодой девушки", - рассказал Аленов.
Подозреваемые заключены под стражу.
Преступные деяния подозреваемых лиц квалифицированы по статье "Убийство", то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору. Следствием достоверно установлено, что убийство было совершено двумя подозреваемыми, и они взяты под стражу. Иная информация о ходе досудебного расследования, согласно требованиям УПК РК, разглашению не подлежит", - добавил глава областного ДП.
По информации фонда "НеМолчиKZ", убитая девушка была студенткой колледжа и училась на повара. С одним из преступников она познакомилась недавно, предположительно 7 марта.
Они забрали ее телефон, оформили на нее кредиты, увезли за город, где страшно избивали битой, и оставили погибать в степи в сторону Баканаса. Родственникам сообщили о том, что ее тело нашли 21 марта", - говорится в публикации фонда.
21.03.2024, 12:29 86326
Командира роты патрульной полиции Шымкента задержали за вымогательство и взятки
Полиция провела задержание по заявлениям жителей города
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Шымкент. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Командира роты патрульной полиции задержали в Шымкенте за вымогательство и получение взятки, сообщает департамент полиции города.
В полиции подчеркнули, что провели задержание по заявлениям жителей города.
По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в ИВС.
Ранее сообщалось, что в акимате Шымкента прямо во время совещания задержали подозреваемого в коррупции руководителя управления жилья.
20.03.2024, 21:09 98231
Объявленного в международный розыск казахстанца задержали в Кыргызстане
Фото: freepik.com
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Бишкек. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека задержали гражданина Казахстана, ранее объявленного в розыск, сообщает пресс-служба ведомства.
Оперуполномоченные службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Бишкека получили информацию, что иностранец М.М., 1993 года рождения, объявленный в международный государственный розыск в рамках возбужденного уголовного дело по статье 427 (Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы) УК РК на территории своей страны, скрывается в Бишкеке.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан гражданин Казахстана М.А. Задержанный доставлен в следственную службу УВД Свердловского района Бишкека и на основании ранее заочно избранной меры пресечения в виде ареста водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
В последующем будет решен вопрос об экстрадиции и дачи юридической оценки по факту незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана.
20.03.2024, 13:06 106651
О местонахождении Масимова рассказали в МВД
Фото: Inform.kz
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Где находится экс-председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов, сообщил министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов.
Мы не можем всех заключенных показывать, как репортаж. Он осужден. Находится в местах лишения свободы", - сказал глава МВД.
Напомним, приговор по делу экс-главы КНБ Карима Масимова и его заместителей был вынесен 24 апреля 2023 года. Подсудимых обвиняли в государственной измене, насильственном захвате власти в РК и превышении власти и должностных полномочий. Масимов получил наказание в виде 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Его заместители получили от 3 до 16 лет лишения свободы. Все осужденные были лишены званий генералов и государственных наград. Также в доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов.
В мае прошлого года Масимов подал апелляцию на приговор суда. Также апелляционные жалобы подали бывшие заместители Масимова. 16 июня апелляционной инстанцией по уголовным делам суда Астаны пересмотрено уголовное дело под грифом "совершенно секретно" по жалобам Масимова К., Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. и их защитников. Апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении Масимова в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность.
В июле Масимов и его заместители попали в список лиц, связанных с финансированием терроризма. Осенью стало известно, что Карим Масимов доставлен в СИЗО в рамках следствия по делу о коррупции и отмывании денег.
Его брата - бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова приговорили к 10 годам лишения свободы. Экс-полицейский обвинялся в получение взятки в крупном размере, присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, также он обвинялся в умышленном незаконном пересечении госграницы.
20.03.2024, 12:44 107396
Саденов ответил на вопрос об уголовном деле Тургумбаева
Фото: primeminister.kz
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министра внутренних дел Республики Казахстан Ержана Саденова попросили прокомментировать уголовное дело, по которому проходит его предшественник Ерлан Тургумбаев.
МВД не расследует. Поэтому комментировать не могу - по какому делу, по какой статье. Здесь вопрос к компетентным органам", - сказал министр.
Он добавил, что не владеет информацией об уголовном деле в отношении экс-министра МВД.
Напомним, в 2022 году Ерлана Тургумбаева освободили от должности советника президента. Ранее Тургумбаев занимал пост главы Министерства внутренних дел Казахстана. Он покинул эту должность вскоре после январских событий.
В августе 2022 года бывшего главу МВД допросили по делу о январских беспорядках в качестве свидетеля.
19.03.2024, 19:49 121271
Дело АО "Казтемиртранс": комментарий прокуратуры
Фото: Polisia.kz
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году в ходе следственно-оперативных розыскных мероприятий установлена коррупционная схема с участием должностных лиц филиала АО "Казтемиртранс" и грузоотправителей, которые в период 2019-2022 годы в условиях дефицита вагонов, необходимых для перевозки грузов, на систематической основе получали взятки от грузоотправителей и их представителей за беспрепятственное предоставление вагонов для грузоперевозок.
Стоит отметить, что лицо, впервые совершившее коррупционное преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием только судом (статья 65 УК РК)", - сообщили в главной транспортной прокуратуре.
Напомним, 18 марта в межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении 4 руководителей филиалов АО "Казтемиртранс" и 16 предпринимателей по делу о коррупции.
15 предпринимателей были освобождены от уголовной ответственности, так как полностью признали свою вину в совершении коррупционного преступления в виде дачи взятки, содействовали раскрытию преступления и раскаялись в содеянном. В отношении одного бизнесмена, не признавшего вину, применено уголовное наказание виде штрафа в размере 49 млн тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
19.03.2024, 18:15 117411
В Астане поликлиника прикрепила к себе умерших и переехавших казахстанцев
За счет незаконного прикрепления к себе граждан поликлиника "приписала" услуги более чем на 100 млн тенге
Фото: unsplash.com
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане одна из частных поликлиник города прикрепила к себе умерших и переехавших казахстанцев, сообщили в Фонде социального медицинского страхования.
Частная поликлиника в Астане незаконно прикрепила к себе около 16 тысяч граждан, из которых свыше 13 тысяч - дети. Прикрепление совершено без ведома этих лиц или их законных представителей, для того чтобы получить финансирование от Фонда социального медицинского страхования (...) В результате данная клиника получала от государства порядка 1 800 тенге в месяц за каждого прикрепленного. К данной поликлинике было прикреплены люди, которые выехали за границу на постоянное или временное проживание", - проинформировали в пресс-службе.
Более того, Фондом социального медицинского страхования выявлены факты "оказания" медицинских услуг детям, дата смерти которых зафиксирована 5-10 лет назад.
В результате столичная поликлиника "приписала" свыше 33 тысяч услуг на общую сумму свыше 100 млн тенге. По данному факту материалы были переданы в правоохранительные органы", - добавили в фонде.
Напомним, в минувшем году Фонд медстрахования выявил клиники, выдававшие лекарства умершим пациентам.
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