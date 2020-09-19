Аким Аягоза подозревается в коррупции

Аягоз. 18 сентября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении акима города Аягоза, передает Kazakhstan Today.

По данным Агентства РК по противодействию коррупции аким подозревается в получении взятки в сумме 1,2 млн тенге от субъекта частного предпринимательства за подписание актов выполненных работ по договору о государственных закупках.

Подозреваемое лицо задержано в порядке статье 128 УПК РК и водворено в изолятор временного содержания", - добавили в ведомстве.

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