Активистка заявила о предвзятом отношении к жертве изнасилования в Нур-Султане

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Жительница Нур-Султана обратилась в общественный фонд НеМолчиKZ с просьбой о помощи и поддержке в деле об изнасиловании, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила активистка фонда Дина Тансари, изнасилование произошло в ночь с 12 на 13 июля 2020 года.

Мужчина позвонил своей подруге, с которой ранее состоял в отношениях, попросил его забрать, потому что он много выпил и не мог самостоятельно добраться до дома. Она приехала по указанному месту, там находилась группа мужчин, они распивали спиртное и употребляли наркотические вещества. Она вызвала такси и с помощью его друзей повезла его в гостиницу, чтобы он там проспался. Там он попросил остаться, потому что ему сильно плохо и нужна помощь. Якобы он впервые попробовал наркотик и поэтому боится за себя. В гостинице он на нее напал, избил и изнасиловал, в том числе и в извращенной форме, не отпускал ее до семи утра и потом спокойно уехал, уверенный в своей безнаказанности. Сказал, что за ним приехала машина. Она сразу вызвала полицию", - написала Дина Тансари на странице в Фейсбук .

По ее информации, полицейские собрали все материалы, назначили экспертизы, но насильника смогли задержать только 17 июля.

Он сначала пропал, потом, когда понял, что его ищут, а возможно, улаживал вопрос через свои связи, пришел сам в полицию. Стал доказывать, что она пришла в побоях и секс у них был обоюдный. На фото видно, что женщина сопротивлялась, но получила множественные побои. На видеокамерах в гостинице видно, что у нее руки без синяков. Биология пришла и показала наличие спермы. Теперь в полиции тянут с геномной экспертизой. Судмедэксперт на "голубом глазу" разглядел синяки 2-5 сантиметра, хотя это огромные гематомы. В первый же день, во время допроса следователю Есильского УВД позвонили и сказали, что дело забирают в городской департамент. Там продержали и вернули обратно, явно проявляя нездоровую заинтересованность к делу", - говорится в посте активистки.

По словам потерпевшей, насильник приходил к ней и предлагал миллион тенге.

Сказал сам, что ранее привлекался по подобному преступлению и "развел" с потерпевшей за 300 000 тенге, давая понять, что знает расценки. Кроме этого, как выяснилось, он привлекался и по другим тяжким статьям. Она отказалась брать деньги, он пообещал, что подключит "тяжелую артиллерию" и, видимо, сдержал обещание. Сейчас полиция отказывается его взять под арест, мотивируя это тем, что был обоюдный секс. Что они ранее были знакомы и между ними была прежде связь. Дело завели только по части 1 статьи 120, хотя он изнасиловал ее и в извращенной форме тоже, статью 121 не вменили. Под арест не взяли, защитное предписание не выдали. Кровь на рубашке не внесли в экспертизу, геномную экспертизу не назначают, дело всячески волокитят, на многочисленные ходатайства не реагируют", - пишет Дина Тансари.

Позже она опубликовала комментарий полиции по данному делу.

По данному факту управлением полиции района Есиль проводится досудебное расследование по статье 120 УК РК. Проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз. Установлено, что потерпевшая знакома с подозреваемым с 2015 года и состояла в отношениях. 12 июля текущего года он пригласил ее в сауну, где они совместно провели время, а после проехали в гостиницу, где вступили в близость. Утром 13 июля потерпевшая обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. В настоящее время досудебное расследование продолжается, по результатам которого действиям подозреваемого будет дана правовая оценка и принято окончательное процессуальное решение. Ход расследования уголовного дела находится на контроле", - говорится в комментарии.

Активистка считает, что полиция проявляет неприкрытый сексизм и открыто защищает насильника.

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