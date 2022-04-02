Алкоголь известных брендов подделывали в подпольных цехах в Туркестанской области

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - Цех по производству синтетических наркотиков функционировал в подвале частного дома в микрорайоне Калкаман, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дом был сдан в аренду молодому человеку в октябре 2021 года за ежемесячную оплату в размере 300 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz

В ходе обыска были изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости с химическими веществами, колбы с жидкостями, электронные весы и другая атрибутика, использованная при производстве синтетического психотропного вещества "мефедрон". 23-летний гражданин О. с неоконченным медицинским образованием наладил производство наркотиков. В общей сложности в нарколаборатории изъято несколько килограммов высушенных веществ.

Все, что было найдено в подвале в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде, направлено на судебно-химическую экспертизу. Начато досудебное расследование", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Полицейские также установили причастность к наркобизнесу еще пятерых молодых людей, среди них две девушки 23 и 19 лет. Все они приезжие из Туркестанской и Алматинской областей. В их задачи входила закладка готовых наркотиков. Подозреваемые взяты под стражу.

Организатор утверждает, что действовал по указанию куратора в Telegram. Компоненты для лабораторий приобретал через закладки на территории Талгарского района Алматинской области. За неделю он изготавливал около 2 - 3 кг синтетического наркотика, оплату еженедельно получал в биткоинах в размере 280 тысяч тенге. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются синтетическими наркотическими веществами: a-PVP общим весом свыше 4 килограммов, мефедрон - 312 граммов и 15 литров тулуола (прекурсор). Цена за сырье составляет 150 миллионов тенге.