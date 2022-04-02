Алкоголь известных брендов подделывали в подпольных цехах в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 1 АПРЕЛЯ - В Туркестанской области выявлены подпольные цеха по производству контрафактной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Туркестанской области в результате следственно-оперативных действий ликвидированы 2 цеха по производству и реализации поддельной алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.
Обнаружена и изъята алкогольная продукция известных брендов. Более 3 тысяч бутылок, более 3,5 тысячи УКМ, более тонны спирта, этикетки известных марок водки, упаковочные материалы", - говорится в сообщении ведомства.
Проводится досудебное расследование.
В ведомстве добавили, что основная масса суррогатной алкогольной продукции изготавливается в подпольных цехах кустарным способом, зачастую в антисанитарных условиях. Является особо опасной для жизни и здоровья населения.