Алматинец с пистолетом пытался убежать от полицейских в Шымкенте

Шымкент. 9 августа. Kazakhstan Today - На просьбу предъявить документы водитель бросился бежать от полицейских и на ходу попытался выбросить пистолет, передает Kazakhstan Today.

27 июля, около 20.30, в Шымкенте сотрудники полиции остановили на проспекте Назарбаева автомашину марки Hyundai Accent за нарушение правил дорожного движения. Когда полицейские попросили водителя предъявить документы на машину, он попытался убежать с неизвестным предметом в руках и выбросил его.

В ходе проверки было установлено, что данный предмет - это пистолет Макарова и пять патронов калибра 9 миллиметров. Задержанный оказался 29-летним жителем города Алматы.

В тот же день по данному факту начато уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" уголовного кодекса Казахстана.

В ходе проведения досудебного расследования назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Специализированный следственный суд города избрал мерой пресечения содержание под стражей.

В соответствии с комплексными следственными мероприятиями и заключением экспертизы по уголовному делу будет принято процессуальное решение.

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