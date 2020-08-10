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Алматинец с пистолетом пытался убежать от полицейских в Шымкенте

09.08.2020, 09:14 31618
Алматинец с пистолетом пытался убежать от полицейских в Шымкенте
Шымкент. 9 августа. Kazakhstan Today - На просьбу предъявить документы водитель бросился бежать от полицейских и на ходу попытался выбросить пистолет, передает Kazakhstan Today.
 
27 июля, около 20.30, в Шымкенте сотрудники полиции остановили на проспекте Назарбаева автомашину марки Hyundai Accent за нарушение правил дорожного движения. Когда полицейские попросили водителя предъявить документы на машину, он попытался убежать с неизвестным предметом в руках и выбросил его.
 
В ходе проверки было установлено, что данный предмет - это пистолет Макарова и пять патронов калибра 9 миллиметров. Задержанный оказался 29-летним жителем города Алматы.
 
В тот же день по данному факту начато уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" уголовного кодекса Казахстана.
 
В ходе проведения досудебного расследования назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 
Специализированный следственный суд города избрал мерой пресечения содержание под стражей.
 
В соответствии с комплексными следственными мероприятиями и заключением экспертизы по уголовному делу будет принято процессуальное решение.
 

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