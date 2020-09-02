Алматинца, стрелявшего по сотрудникам ночного клуба, приговорили к трем годам лишения свободы

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Алматы. 1 сентября. Kazakhstan Today - В Алмалинском районном суде города Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимого, преданного суду по статьям 293 (Хулиганство с применением газового оружия), 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним) УК Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении уголовных правонарушений и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года", - сообщает пресс-служба райсуда.

В суде рассказали, что обвиняемый, находясь около ночного клуба, достал газовое оружие и произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников данного заведения.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал полностью. Приговор суда не вступил в законную силу", - добавили в ведомстве.

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