Алматинца задержали с партией наркотиков

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - К семи годом лишения свободы условно приговорены главный бухгалтер столичного Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и поставщик продуктов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
8 июня районным судом № 2 Сарыаркинского района города Нур-Султана вынесен обвинительный приговор в отношении главного бухгалтера Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и подрядчика, поставлявшего продукты питания, по факту хищения денежных средств.
Главный бухгалтер центра обеспечила победу в конкурсах в 2019 и 2020 годах по поставке продуктов питания ТОО "Z", чьи интересы представлял ее бывший супруг, путем перечисления денежных средств без фактической поставки продуктов питания", - говорится в сообщении городского суда Нру-Султана.
При вынесении приговора суд учел наличие у подсудимых трех несовершеннолетних детей, а также добровольное возмещение ущерба в сумме 25 156 051 тенге. Сумма невозмещенного ущерба составляет 301 069 тенге.
С учетом добровольного возмещения ущерба судом назначено наказание А. и Н. в виде 7 лет лишения свободы с применением статьи 63 УК условно с лишением права занимать должности, связанные с выполнением бухгалтерского учета в организациях, и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с участием в государственных закупках, сроком на 5 лет с конфискацией имущества", - проинформировали в суде.
Кроме того, в доход государства конфисковано имущество осужденных, приобретенное на денежные средства, добытые преступным путем, а именно автомашины марки Hyundai Tucson и ГАЗ 2747-0000010-90.
Приговор суда в законную силу не вступил.