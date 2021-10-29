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Алматинцев на 30 млн тенге обманул аферист

28.10.2021, 17:53 23410
АЛМАТЫ. 28 ОКТЯБРЯ - Алматинцев на 30 млн тенге обманул аферист, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, в полиции Алмалинского района расследуется уголовное дело по части 3 статьи 190 УК РК в отношении 39-летнего гражданина. 
 

Совокупный материальный ущерб от его действий составил около 30 млн тенге. О противоправных действиях подозреваемого обманутые граждане изложили в своих заявлениях. Согласно версии одного из них, с гражданином П. он познакомился в Интернете. Новый знакомый предложил помочь приобрести автомобиль из ОАЭ или Европы по цене ниже рыночной. После того как подозреваемому были переданы денежные средства в размере $30 тысяч, он перестал выходить на связь", - сказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

 
Подозреваемый задержан. В ходе разбирательства установлена его причастность к еще нескольким аналогичным эпизодам - злоумышленник присваивал деньги местных жителей под предлогом предоставления возможности приобрести залоговые квартиры. В этом случае он представлялся членом ликвидационной комиссии одного из банков второго уровня.
 

В другом эпизоде гражданин П. обещал посодействовать в прекращении уголовного дела. На период досудебного расследования в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Граждан, пострадавших от мошеннических действий указанного человека, просим обратиться по телефонам: 8-708-707-9202; 8-705-555-7763; 8-775-719-2727", – заключил Есен Искаков.

 

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Алматинцы отдали аферистке 130 млн тенге

28.10.2021, 20:39 31699
АЛМАТЫ. 28 ОКТЯБРЯ - Женщина открыла ТОО по инвестированию и оформила его на своего родственника. Проводила презентации, привлекая людей через родственников и знакомых, обещая им получение серьезных денег, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Женщина обещала ежемесячно выплачивать дивиденды в размере 10% от вложенной суммы. Для убедительности заключала с потерпевшими от имени своей компании фиктивные договоры инвестирования, а также под расписки получала у потерпевших от 500 тысяч до 50 миллионов тенге, сообщили в департаменте полиции города.
 
В итоге десять потерпевших обратились в полицию, так как общий ущерб от "проекта" составил 130 миллионов тенге.
 
Сейчас гражданка М., 1970 года рождения, задержана и водворена в изолятор временного содержания. Ее действия квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК.
 
Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.
 
Ранее сообщалось об аферисте, обманувшем аматинцев на 30 миллионов тенге.
 

Иностранца-дебошира выдворили из Казахстана

28.10.2021, 19:58 35857
КОСТАНАЙ. 28 ОКТЯБРЯ - Гражданин Украины систематически нарушал законодательство в сфере семейно-бытовых отношений, отравляя жизнь экс-супруге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
38-летняя жительница Лисаковска не раз обращалась в правоохранительные органы с целью защититься от нападок со стороны бывшего мужа, в результате чего ее обидчик неоднократно привлекался к административной ответственности в виде штрафов и арестов, сообщили в департаменте полиции Костанайской области. 
 
15 октября суд Лисаковска удовлетворил заявление стражей порядка о выдворении гражданина Украины за пределы Казахстана. Решение суда исполнили сотрудники миграционной и местной полицейской службы, сопроводив нарушителя до аэропорта Алматы и проконтролировав его вылет. Отметим, что дорога в Казахстан ему закрыта на пять лет.
 

В Алматы сотрудники КНБ задержали две наркогруппировки

28.10.2021, 19:55 39259
В Алматы сотрудники КНБ задержали две наркогруппировки
Фото: КНБ РК
АЛМАТЫ. 28 ОКТЯБРЯ - В октябре департаментом КНБ РК по Алматы при координации прокуратуры города вскрыта и пресечена деятельность двух наркогруппировок, причастных к изготовлению и сбыту на территории региона крупных партий синтетических наркотиков через интернет-ресурсы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны гражданин Кыргызстана и четверо граждан Казахстана, организовавших две нарколаборатории по кустарному производству "мефедрона" и "Aльфа-PVP" с дальнейшим сбытом оптовых партий, сообщает пресс-служба КНБ.
 
В результате обысков обнаружено и изъято 4 килограмма синтетических наркотиков и 40 литров их полуфабриката, 1 килограмм гашиша, более 20 килограммов прекурсоров и лабораторное оборудование.
 
Установлено, что криминальный товар сбывался посредством социальных мессенджеров, бесконтактным способом при помощи закладок.
 
Материалы досудебного расследования зарегистрированы в ЕРДР по части 3 статьи 297 УК РК.
 
Напомним, в Акмолинской области 18-летние студентки прятали наркотики в плюшевом медвежонке.
 
26 октября у 41-летнего жителя города Тараза изъято около 45 килограммов марихуаны.
 
21 октября сотрудники транспортной полиции на станции Шу в ходе проведения ОПМ "Карасора-2021" задержали 54-летнего жителя Жамбылской области, у которого при задержании обнаружена и изъята марихуана весом 26,5 килограмма.
 

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