АЛМАТЫ. 28 ОКТЯБРЯ - Алматинцев на 30 млн тенге обманул аферист, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, в полиции Алмалинского района расследуется уголовное дело по части 3 статьи 190 УК РК в отношении 39-летнего гражданина.
Совокупный материальный ущерб от его действий составил около 30 млн тенге. О противоправных действиях подозреваемого обманутые граждане изложили в своих заявлениях. Согласно версии одного из них, с гражданином П. он познакомился в Интернете. Новый знакомый предложил помочь приобрести автомобиль из ОАЭ или Европы по цене ниже рыночной. После того как подозреваемому были переданы денежные средства в размере $30 тысяч, он перестал выходить на связь", - сказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.
Подозреваемый задержан. В ходе разбирательства установлена его причастность к еще нескольким аналогичным эпизодам - злоумышленник присваивал деньги местных жителей под предлогом предоставления возможности приобрести залоговые квартиры. В этом случае он представлялся членом ликвидационной комиссии одного из банков второго уровня.
В другом эпизоде гражданин П. обещал посодействовать в прекращении уголовного дела. На период досудебного расследования в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Граждан, пострадавших от мошеннических действий указанного человека, просим обратиться по телефонам: 8-708-707-9202; 8-705-555-7763; 8-775-719-2727", – заключил Есен Искаков.