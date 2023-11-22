Также его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе

Фото: facebook/Нуржан Альтаев

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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего заместителя министра труда и социальной защиты Нуржана Альтаева приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки, - Бывшего заместителя министра труда и социальной защиты Нуржана Альтаева приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны.





Приговором суда экс-вице-министр А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 366 УК (Получение взятки), и осужден к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - проинформировали в суде.





Судом установлено, что "экс-вице-министр в период с февраля 2018 года по июль 2020 года за общее покровительство и лоббирование интересов НПП "Атамекен" получил от М. в качестве взятки на общую сумму 115 тысяч долларов и 8 млн 150 тысяч тенге через посредника".





Подчеркивается, что вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, переписками в сотовом телефоне, записями негласных следственных действий, актами экспертиз, вещественными доказательствами и др.





Приговор в законную силу не вступил.





Как сообщалось ранее, 7 июня Антикоррупционной службой по результатам комплекса негласных мероприятий задержан экс-вице-министр и бывший депутат мажилиса Нуржана Альтаев по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. По данным Антикора, он является фигурантом дела экс-председателя НПП "Атамекен" Мырзахметова.





Альтаев подозревался в том, что в период с 2018 по 2019 годы, будучи вице-министром труда и социальной защиты населения РК, на систематической основе получал взятки от председателя правления НПП "Атамекен".





В последующем Альтаев, занимая новую должность депутата мажилиса, в период с 2019 по 2020 годы продолжил свою коррупционную деятельность по получению взяток от Мырзахметова. В общей сложности в качестве взяток им получено 135 000 долларов.