Антикор задержал заместителя гендиректора "Алматы Су"  

Он подозревается в получении от предпринимателя 75 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денежных средств по заключенным договорам госзакупок

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Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Задержаны заместитель гендиректора "Алматы Су" и руководитель управления предпринимательства Кызылординской области, сообщили в Антикоррупционной службе.





На особом контроле агентства находится работа по пресечению незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей, в том числе с применением уголовно-правовых мер. Департаментом по городу Алматы в рамках данной работы в совершении тяжкого коррупционного преступления изобличен заместитель генерального директора КГП на ПХВ "Алматы Су". Он получил от местного предпринимателя 75 млн тенге из ранее оговоренной суммы в размере 345 млн тенге за подписание актов выполненных работ и выплату денежных средств по заключенным договорам государственных закупок", - говорится в сообщении Антикора.









Кроме того, по данным ведомства, Антикоррупционной службой по Кызылординской области задержан руководитель областного управления предпринимательства и промышленности по подозрению в получении взятки в значительном размере за общее покровительство и подписание разрешения на продление контракта и увеличение объемов добычи недр.





В отношении подозреваемых с санкции суда избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей".





Следствие по указанным делам продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.