Антикоррупционное ведомство прекратило дело против экс-главы сельхозуправления ЗКО

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Антикоррупционное ведомство прекратило дело против экс-главы сельхозуправления ЗКО24.04.2017
Криминал  12:48

Уральск. 24 апреля. Kazakhstan Today - Антикоррупционное ведомство прекратило уголовное дело в отношении экс-главы сельхозуправления ЗКО Марата Унгарбекова за примирением сторон.

Унгарбеков привлечён к уголовной ответственности, не связанной с тюремным заключением. Информацию об этом подтвердили в департаменте бюро по противодействию коррупции, а также адвокат экс-чиновника Рашид Хисаметдинов, передаёт Kazakhstan Today.

С февраля этого года бывшего руководителя управления сельского хозяйства подозревали в совершении уголовного правонарушения по пунктам 1, 4 части 3 статьи 366 (Неоднократное получение взятки путем вымогательства), пишет "Уральская неделя".

Отмечается, что изначально национальное бюро по противодействию коррупции сообщало, что Марат Унгарбеков признался во взяточничестве. Несколькими днями ранее чиновник покинул пост, на котором служил порядка трёх лет. Однако спустя несколько дней адвокат Рашид Хисаметдинов опроверг информацию об уголовном деле в отношении Унгарбекова, а сам экс-глава сельхозведомства назвал обвинения против себя ерундой.
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