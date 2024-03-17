Похищенный 40 лет назад антикварный револьвер нашли в Акмолинской области

Оружие было похищено в 1981 году

Фото: Polisia.kz

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Кокшетау. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В конце 2023 года в Акмолинской области был обнаружен револьвер системы Нагана образца 1895 года, относящийся к антикварному оружию, сообщает - В конце 2023 года в Акмолинской области был обнаружен револьвер системы Нагана образца 1895 года, относящийся к антикварному оружию, сообщает Polisia.kz





Спустя несколько месяцев револьвер поступил на исследование главному криминалисту ОКУ ДП Акмолинской области Аяну Имаганбетову. Эксперту удалось обнаружить маркировочные номера револьвера.





При проверке по учетам МВД оказалось, что это оружие было похищено в 1981 году на территории Кызылординской области.





Теперь сотрудникам полиции предстоит установить, как именно револьвер оказался в другом регионе, какие преступления могут быть связаны с его применением за прошедшие сорок лет.