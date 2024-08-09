08.08.2024, 13:25 52211
Астанчанин получил 615 млн тенге от реализации криптовалюты и угодил за решетку
Житель столицы осуществлял свою деятельность без соответствующей лицензии
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил жителя столицы к двум годам лишения свободы за незаконную реализацию криптовалюты.
Согласно материалам суда, обвиняемый занимался куплей и продажей криптовалюты, не имея лицензии на оказание финансовых услуг. Всего за период с 2022 по 2024 год он приобрел криптовалюту USDT на сумму, эквивалентную 615 375 063 тенге, которую в дальнейшем использовал в оборотной деятельности обменного пункта.
Суд признал его виновным в осуществлении незаконной деятельность по обмену необеспеченных цифровых активов на наличные денежные средства и извлечении дохода в особо крупном размере и приговорил его к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Также подсудимому назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов, сроком на 5 лет. Взыскан с подсудимого А. незаконно извлеченный доход в размере 615 375 063 тенге и госпошлина в размере 3% от взысканной суммы в доход государства", - добавили в пресс-службе суда.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Напомним, похищенные криптоактивы на 250 млн тенге вернули казахстанцам.
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08.08.2024, 20:31 27101
Казахстанского наркоторговца экстрадировали из Армении
Подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел РК из Армении экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот психотропных веществ, а также их аналогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГП РК.
Ранее костанайские полицейские выявили подозреваемого в незаконном обороте психотропных веществ альфа-ПВП и его аналога - мефедрона. Однако в связи с избранием меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.
В сентябре 2023 года казахстанца задержали в Ереване. По запросу Генеральной прокуратуры РК произведена его экстрадиция в Казахстан.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.
Напомним, в настоящее время в мажилисе парламента рассматривается законопроект, ужесточающий наказание за производство наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы.
08.08.2024, 19:45 28601
В Акмолинской области иностранцы занимались изготовлением наркотиков в особо крупном размере
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Ерейментау B., M., и G. в составе транснациональной организованной группы приобрели жилой дом, где создали подпольную лабораторию, в которой занимались изготовлением и хранением аналогов психотропного вещества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СМУС Акмолинской области.
Гражданин Украины В. завербовал граждан Молдовы M. и G. Они приобретали для изготовления аналогов психотропных веществ сырье и незаконно хранили аналоги психотропного веществ в особо крупном размере.
В августе 2023 года во время обыска жилого дома, хозяйственных построек и прилегающей территории сотрудники полиции установили и задержали граждан Молдовы. При обыске обнаружены более 40 кг аналогов психотропных веществ.
Приговором суда B. признан виновным и ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
M. признан виновным и ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с конфискацией имущества.
G. признан виновным и ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в настоящее время в мажилисе парламента рассматривается законопроект, ужесточающий наказание за производство наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы.
08.08.2024, 18:52 35616
На 20 лет посадили казахстанку, задушившую своих дочерей
Фото: Depositphotos
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Караганда. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 7 августа, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области рассмотрел дело в отношении Г. по факту убийства двух малолетних детей, сообщает пресс-служба суда.
В январе 2023 года Г. познакомилась с Д., после чего с сентября 2023 года они жили вместе в селе Гагаринское Бухар-Жырауского района Карагандинской области. Г. воспитывала троих дочерей - К., 2019, М., 2021 и С., 2023 годов рождения. Совместных детей у них не было.
Утром 4 апреля 2024 года Д. уехал на работу в Темиртау, закрыв ключами дверь квартиры, что ранее было оговорено с Г. Не имея доступа для выхода из квартиры на улицу, Г. испытала стресс, обусловленный нехваткой денег. В доме не было продуктов, средств по уходу за детьми. Женщина решила убить двух дочерей. В этот же день Г., находясь в детской комнате, сказала К. и М. лечь на кровать после чего задушила их, накрыв одеялом.
Приговором суда Г. признана виновной в убийстве малолетних детей и ей назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
В июле специализированный межрайонный суд по уголовным делам Абайской области приговорил 38-летнего местного жителя к пожизненному лишению свободы по делу об истязании и убийстве ребенка.
Ранее жительнице Кызылординской области, которая задушила двух родных детей, вынесли приговор. Дело несколько месяцев рассматривали присяжные. В колонии среднего режима осужденная проведет 15 лет.
08.08.2024, 18:05 35261
Экс-министра внутренних дел Казахстана осудили на пять лет условно за превышение власти
Фото: gov.kz
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева осудили на пять лет условно за превышение власти, сообщает межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
Приговором суда Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 362 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий), и осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 10 лет. Поскольку Т. предъявлено обвинение без признаков коррупционного преступления (...) постановлено считать назначенное наказание условным", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
Решено внести представление президенту Республики Казахстан о лишении Т. специального звания и государственных наград", - проинформировали в суде.
Напомним, экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев был задержан по подозрению в превышении власти и должностных полномочий.
08.08.2024, 15:05 47666
Школьницу заставляли заниматься проституцией в Кызылординской области Дополнено
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Школьницу заставляли принимать наркотики и заниматься проституцией в Кызылординской области, сообщила известная правозащитница Дина Тансари.
16-летнюю школьницу с февраля продавали в проституцию ее одноклассники со своими родственниками! Девочка единственный ребенок у родителей, домашняя. С февраля стала пропадать из дома, родители подавали заявление в полицию, в ИДН, в уголовный розыск, но ее не искали, мало этого, постоянно угрожали, что лишат их родительских прав, поэтому запуганные родители искали ее сами", - заявила Дина Тансари в своем телеграм-канале.
По ее словам, периодически девочка выходила на связь.
На видео и говорила, что она работает в кафе официанткой или продавцом в цветочном магазине. Родители ехали туда, но им говорили, что она просто сняла видео и уехала. Девочка сообщает, что ее заставляли так делать, чтобы родители не поднимали шум (...) Вчера все это вскрылось. Потому что с нее запросили крупную сумму денег, сказали, что побреют налысо и сбреют брови, если не найдет эту сумму и она решила попросить ее у друга из инстаграма, тот не выдержал и сообщил ее родителям! Правда оказалась слишком шокирующей, девочку пытали, насильно заставляли принимать мефедрон, душили, прижигали плавлеными пакетами, издевались, зарегистрировали на сайте проституированных женщин, заставляли заниматься проституцией и забирали деньги", - проинформировала она.
В департаменте полиции Кызылорды прокомментировали информацию.
Полицией Кызылорды задержаны подозреваемые по данному факту. Они водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время по делу назначены соответствующие экспертизы, расследование продолжается", - заявили в ДП.
Дополнено 08.08.2024, 18.15
Специалисты областного центра психологической поддержки оказывают пострадавшей девочке необходимую психологическую помощь, сообщили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.
Также предоставляется требуемая медицинская помощь. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Данный случай находится под строгим контролем Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК", - заверили в ведомстве.
Напомним, организация притонов и вовлечение несовершеннолетних в проституцию признаны уголовными преступлениями в Казахстане.
08.08.2024, 10:22 61346
В Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях задержали религиозных радикалов
Фото: скриншот из видео
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках противодействия терроризму в июле-августе текущего года Комитетом национальной безопасности при содействии органов полиции и координации прокуратуры проведен ряд мероприятий в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях.
В результате задержаны и с санкции суда взяты под стражу пять граждан Казахстана. По версии следствия, они принимали участие в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности. При обысках по местам их проживания изъято оружие, боеприпасы, религиозная литература и иные вещественные доказательства", - говорится в сообщении КНБ.
Отмечается, что двое из подозреваемых имели судимость за убийство, грабеж и хулиганство. Еще один ранее прошел подготовку в зарубежных лагерях террористов и участвовал в боевых действиях на территории иностранного государства.
Проводятся досудебные расследования по статьям 174, 256, 259 Уголовного кодекса. Иная информация разглашению не подлежит.
Как сообщалось ранее, в июле в Астане, Шымкенте, Атырауской и Жамбылской областях КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции проведены мероприятия по пресечению деятельности религиозных радикалов.
07.08.2024, 17:20 104031
Хищение почти 500 миллионов тенге: бывший вице-президент "Әскери құрылыс" осужден на семь лет
Фото: pexels.com
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший вице-президент "Әскери құрылыс" осужден на семь лет лишения свободы по делу о хищении почти 500 миллионов тенге, выделенных на ремонт канализации в военном городке, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.
В хищении 491,6 млн тенге, выделенных на капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений в военном городке Сарыозекского гарнизона Алматинской области, признаны виновными экс-вице-президент АО "Әскери құрылыс" Темирбаев А., начальник участка АО Кабултаев Т., руководитель компании Ибрагимова Е., представители авторского и технического надзоров Дощанов А. и Шайпранов Д., руководитель субподрядной организации Газезов Г. и его доверенное лицо Омаров А. Они осуждены к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на занятие деятельностью, связанной с госзакупками, сроком на семь лет", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, первый заместитель начальника ГУРВ, начальник управления капитального строительства и офицер этого же управления признаны виновными в халатности.
Подчеркивается, что приговор уже вступил в законную силу.
Напомним, в прошлом году руководитель "Әскери құрылыс" был осужден на 8 лет за хищения.
07.08.2024, 16:58 91826
Жительница Астаны обещала смягчить приговор Бишимбаеву: Антикор завершил расследование
Фото: polisia.kz
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Антикор завершил расследование в отношении жительницы Астаны, которая обещала смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.
Антикоррупционной службой по заявлению родственников Бишимбаева К. завершено досудебное расследование в отношении жительницы столицы", - проинформировали в пресс-службе.
По данным агентства, она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
То есть в завладении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву К. Наряду с этим действия подозреваемой квалифицированы по подстрекательству к даче взятки в особо крупном размере. В отношении нее избрана мера пресечения "содержание под стражей", - добавили в Антикоре.
Напомним, в июне стало известно, что жительница города Астаны обещала смягчить приговор бывшему министру нацэкономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге.
Ранее экс-министр Бишимбаев получил 24 года тюрьмы за убийство с особой жестокостью и истязания своей гражданской супруги.
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