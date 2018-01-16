Шымкент. 16 января. Kazakhstan Today - Бывшего главного судью Туркестана Омара Серикбаева признали виновным в мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 22 декабря 2017 года с санкции Есильского районного суда Астаны Серикбаева заключили под стражу. По данным пресс-службы Нацбюро по противодействию коррупции, он " под предлогом оказания содействия в смягчении наказания подсудимому путем обмана получил 3 млн тенге от его представителя". Деяния судьи были квалифицированы по пунктам 1, 2 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество в крупном размере лицом, занимающим ответственную государственную должность).

Судебный процесс, состоявшийся в Шымкенте, прошел крайне быстро - в обед прокурор зачитал обвинение, а уже через пару часов судья отправил бывшего коллегу в тюрьму на 3 с половиной года и лишил права пожизненно занимать аналогичные должности. Снимать себя подсудимый запретил. Вину, правда, признал, сообщил телеканал КТК

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