Бывший замакима района Сарыарка Астаны осужден на 9 лет

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Бывший заместитель акима района Сарыарка Астаны Риза Акчурин осужден на 9 лет лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Приговор вынесен 29 декабря 2017 года судом №2 Сарыаркинского района.

Акчурин приговорен к 9 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Отбывать наказание он будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, говорится в приговоре.

Напомним, Акчурин находится под стражей с 4 января 2017 года.

Как ранее сообщили в Национальном бюро по противодействию коррупции, Акчурин, находясь в преступном сговоре с генеральным директором ТОО "Астана Тазалык" акимата города Астаны А. Басканбаевым, учредил ТОО "СБС-Снаб Сервис" и ТОО "Install Service Com" и незаконно обеспечил выигрыш в 2016 году конкурсов государственных закупок на механизированную уборку и санитарную очистку улиц на общую сумму 1,8 млрд тенге, получая незаконный доход.

Кроме этого, Акчурин "неоднократно передавал взятки должностным лицам акимата за лоббирование интересов подконтрольных ему компаний".

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