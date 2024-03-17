16.03.2024, 12:27 18711
Бизнесмен Бахыт Ибрагим обнаружен мертвым в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В интернете распространяется информация о смерти бизнесмена Бахыта Ибрагима.
По данному факту возбуждено уголовное дело по доведению до самоубийства. Назначена экспертиза. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
В 2020 году Бахыт Ибрагим был признан виновным в хищениях в RBK Bank вместе с Жомартом Ертаевым. Он был освобожден осенью 2023 года.
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16.03.2024, 12:10 19496
Похищенный 40 лет назад антикварный револьвер нашли в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
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Кокшетау. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В конце 2023 года в Акмолинской области был обнаружен револьвер системы Нагана образца 1895 года, относящийся к антикварному оружию, сообщает Polisia.kz.
Спустя несколько месяцев револьвер поступил на исследование главному криминалисту ОКУ ДП Акмолинской области Аяну Имаганбетову. Эксперту удалось обнаружить маркировочные номера револьвера.
При проверке по учетам МВД оказалось, что это оружие было похищено в 1981 году на территории Кызылординской области.
Теперь сотрудникам полиции предстоит установить, как именно револьвер оказался в другом регионе, какие преступления могут быть связаны с его применением за прошедшие сорок лет.
15.03.2024, 19:46 33966
Насильника-рецидивиста лишили свободы на 15 с половиной лет в Кентау
Ранее извращенец отбыл 8 лет из 11 назначенных по статье 120 УК РК
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Туркестан. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кентау вынесли приговор насильнику-рецидивисту, напавшему на 11-летнюю девочку, его осудили на 15 лет и 6 месяцев, передает OTYRAR.
24 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области вынесли приговор жителю Кентау за попытку изнасилования. Он получил 15 лет и 6 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил. 19 марта состоится апелляционный суд.
Напомним, житель Кентау в апреле 2023 года напал на 11-летнюю девочку. Она была в своем дворе. Он избивал, душил и пытался ее изнасиловать. Девочку спасли неравнодушные прохожие. Мама сразу заявила об этом в органы полиции.
Как выяснилось, ранее извращенец отбыл 8 лет из 11 назначенных по статье 120 УК РК (Изнасилование).
Ранее сообщалось, что насильников детей трудоустраивали в школы Атырауской области.
15.03.2024, 12:50 39036
Чехия выдала Казахстану подозреваемого в крупном мошенничестве
Подозреваемый обманным путем завладел товаром на 19 млн тенге
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из Чехии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
Весной 2021 года подозреваемый предложил потерпевшему услуги по транспортировке товаров из Казахстана в Россию, затем, обманув его, завладел товаром на сумму около 19 млн тенге и продал его третьим лицам.
После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В январе он был задержан в Чехии.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, подозреваемый в создании транснациональной ОПГ гражданин Украины экстрадирован из Польши в Казахстан.
14.03.2024, 20:34 52376
В Семее директор госучреждения и его заместитель оштрафованы за взятку
Они лишены права занимать должности на госслужбе
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Семей. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Семея рассмотрел уголовное дело в отношении директора КГУ А. по статье 366, часть 2, УК РК "Получение через посредника взятки", его заместителя Ю. по статье 368, часть 2, УК РК "Посредничество во взяточничестве", а также директора ТОО М. по статье 367, часть 2, УК РК "Дача взятки", сообщает пресс-служба суда Абайской области.
Судом установлено, что М., действуя с прямым умыслом, перечислил на банковский счет, принадлежащий Ю., 680 000 тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по проведению текущего ремонта сетей отопления и водоснабжения КГУ. После поступления денег Ю., находясь на территории КГУ, выполняя функции посредника в даче взятки, часть суммы - 340 000 тенге - перечислил на банковский счет, принадлежащий А., а оставшейся суммой распорядился по собственному усмотрению.
Подсудимые вину в предъявленном обвинении признали и просили назначить наказание в виде штрафа.
Приговором суда Ю. признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15-кратной суммы взятки - 10 200 000 тенге. М. признан виновным и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки - 13 600 000 тенге. А. признан виновным и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки - 20 400 000 тенге. Все подсудимые были осуждены с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.
14.03.2024, 17:43 55226
Более 200 рогов сайги пытался вывезти в "запаске" водитель внедорожника в Жетысу
Всего со дня открытия пункта "Хоргос" выявлено уже 797 фактов нарушений таможенного законодательства
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Талдыкорган. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель внедорожника пытался скрыто вывезти в запасном колесе внедорожника 205 рогов сайги, сообщили в Комитете государственных доходов РК.
Дериваты обнаружили в автомобиле сотрудники таможни совместно с Пограничной службой КНБ РК на посту "Хоргос".
Данное автотранспортное средство следовало из РК на территорию СЭЗ "МЦПС Хоргос", - сообщили в КГД.
В комитете уточнили, что ответственность за такое деяние предусмотрена статьей 339-1 УК РК "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов".
В ведомстве добавили, что со дня открытия пункта пропуска 24 апреля 2023 года выявлено уже 797 фактов нарушений таможенного законодательства.
"Рассмотрено 134 административных дела, взыскано штрафов на сумму более 40,5 млн тенге", - рассказали в комитете.
"Рассмотрено 134 административных дела, взыскано штрафов на сумму более 40,5 млн тенге", - рассказали в комитете.
Среди основных нарушений:
- недостоверное декларирование товаров;
- попытки провоза незадекларированных денежных средств на общую сумму более 2,8 млн долларов США;
- нарушение порядка перемещения международных почтовых отправлений.
Напомним, три дня назад в Жетысуской области изъяли крупную партию рогов сайги общим количеством 1382 штуки.
14.03.2024, 15:58 57141
Одного из руководителей "Казахмыса" задержали в Карагандинской области
Фото: Polisia.kz
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Караганда. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области задержан начальник договорно-претензионного отдела ТОО "Корпорация "Казахмыс" Азат Жумабаев, сообщили в пресс-службе компании.
Его подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 194 УК РК "Вымогательство".
В компании подчеркнули, что задержание было проведено управлением по борьбе с организованной преступностью департамента внутренних дел Карагандинской области при участии работников дирекции по безопасности.
В настоящее время в отношении Жумабаева А.М. проводятся следственные мероприятия", - уточнили в компании.
13.03.2024, 19:55 76081
Из Казахстана принудительно выдворено 39 иностранцев
Фото: Polisia.kz
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 11 марта в Казахстане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант", сообщает Polisia.kz.
За два дня операции выявлено 3093 нарушения миграционного законодательства. 207 работодателей привлечено к ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы. Вынесено 344 судебных решения о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. Принудительно выдворено 39 иностранцев. Всем выдворенным закрыт въезд в Казахстан на пять лет.
Анализ миграционной ситуации показывает, что иностранцы въезжают в страну легально, однако в ряде случаев переходят в разряд нарушителей миграционного законодательства.
Немалая часть нарушений связана с привлечением иностранцев на работу без получения для этого разрешительных документов.
К примеру, в Туркестанской области выявлено 20 иностранцев, которые незаконно занимались строительством школы.
В Мангистауской области на каменном карьере было выявлено 36 граждан Узбекистана, работавших без разрешительных документов.
Кроме того, за два дня задержано 19 разыскиваемых иностранных преступников, которые под разными предлогами пытались легализоваться и жить в Казахстане.
Выявлено восемь фактов незаконного пересечения государственной границы и незаконного пребывания на территории нашей страны.
13.03.2024, 15:33 73831
Дело Бишимбаева: в Генпрокуратуре прокомментировали возможность подкупа присяжных
Фото: пресс-служба суда Астаны
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Асет Чиндалиев рассказал, существует ли вероятность подкупа присяжных по делу Кундыка Бишимбаева, передает корреспондент агентства.
Над Бишимбаевым будет объективный суд", - заявил Чиндалиев.
Напомним, 12 марта стало известно, что суд одобрил ходатайство стороны Куандыка Бишимбаева о проведении главного судебного разбирательства с участием присяжных.
Если присяжный был заинтересован (в оправдании Бишимбаева. - Прим. ред.), то за это есть соответствующая ответственность. Если такие факты выявятся, то коллегию присяжных могут распустить", - добавил замгенпрокурора.
Кроме того, журналисты спросили его, почему в зал заседания суда не запускали представителей СМИ.
Понимаете, в суде должен обеспечиваться порядок. Это же не какое-то ток-шоу, это суд. Вам гласность обеспечивается. Все, что есть в суде, - показывается", - ответил Асет Чиндалиев.
СМИ, которые планировали присутствовать в процессе, рассказали, что в зал заседания их не пустили, объяснив это отсутствием свободных мест. Журналисты утверждают, что возможность разместить прессу была.
Это дело имеет большой общественный резонанс. Любое слово, сказанное неосторожно, может повлечь ответственность. Я вас призываю, чтобы таких фактов не было", - дополнил замгенпрокурора.
Ранее Генпрокуратура делала заявление по делу Куандыка Бишимбаева. Казахстанцам напомнили об ответственности за вмешательство в деятельность суда и распространение заведомо ложных сведений.
Чиндалиев уточнил, что журналисты могут публиковать все, что происходит в процессе заседания. Информации о фактах распространения ложных сведений по делу Бишимбаева пока нет.
В кулуарах мажилиса спикер нижней палаты парламента Ерлан Кошанов сказал, что не может поделиться личными впечатлениями от прошедшего суда, так как это может вызвать давление на суд. Министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев тоже отказался давать оценку действиям суда, потому что это "не входит в его полномочия".
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Экс-министра обвиняют в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман сделала заявление после распространившейся в соцсетях информации о якобы попытке изнасилования их с Куандыком Бишимбаевым 10-летней дочери. По ее словам, ребенка оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат.
О попытках оправдать экс-министра заявила также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
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