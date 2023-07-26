Бизнесмен Орифджан Шадиев осужден в Алматы

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями

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Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор крупному казахстанскому бизнесмену Орифджану Шадиеву.





Бизнесмена и его подельника - некоего Михаила Соловьева - судили за злоупотребление полномочиями, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.





Суд установил, что Шадиев и Соловьев, введя банк в заблуждение, подделали документы и завысили рыночную стоимость залогового обеспечения (земельного участка).





Они осуществили замену ликвидного залогового обеспечения в виде 7 земельных участков, общая залоговая стоимость которых составляет 25 млрд тенге, на земельный участок по завышенной рыночной стоимости - более 46 млрд тенге. Этим самым подсудимые создали иллюзию законности замены залогового обеспечения. Своими действиями Ш. и С., злоупотребив полномочиями, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, причинили крупный ущерб законным интересам банка", - отмечается в информации суда.





Подсудимые вину признали частично, просили суд назначить им наказание, не связанное с лишением свободы.





Приговором суда Шадиев признан виновным в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности в финансовых организациях.





Соловьев признан виновным в пособничестве, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением права занимать должности в финансовых и банковских организациях сроком на 5 лет.





С осужденных взыскано в пользу ликвидационной комиссии банка более 16 млрд тенге.





Приговор не вступил в законную силу.





Для справки:





По данным Forbes , по итогам 2021 года Орифджан Шадиев входил в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана.





Он имеет доли в ТОО "One&Top", ТОО "PRIME System KZ" и ТОО "Integra Construction KZ" (бывшее "Жол Жондеуши"). Через ТОО "PRIME System KZ" владеет итальянской строительной компанией Todini Costruzioni Generali.





До 2019 года Шадиев был единственным владельцем Capital Bank (бывший "ТАИБ Казахский Банк") с 2013 года, а в июне 2019-го выкупил AsiaCredit Bank у Нурбола Султана.