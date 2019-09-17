Более 1,2 млрд тенге взыскано с Тулешова в доход государства

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Шымкент. 16 августа. Kazakhstan Today - Более 1,2 млрд тенге взыскано с осужденного Тохтара Тулешова в доход государства, передает Kazakhstan Today.

С 2017 года в производстве государственного судебного исполнителя на исполнение находилось исполнительное производство о взыскании с Т. Тулешова в доход государства 1,4 млрд тенге", - сообщили в прокуратуре Шымкента.

По данным ведомства, изучив материалы производства, было установлено имущество должника в уставном капитале ТОО. После вмешательства прокуратуры города государственному судебному исполнителю удалось провести оценку имущества и по определению суда передать их в доход государства.

Таким образом, в рамках исполнительного производства обеспечено исполнение приговора суда в отношении Т. Тулешова - поступление в бюджет имущества должника на общую сумму 1 млрд 215 млн тенге. Дальнейшее исполнение приговора суда находится на контроле", - заключили в ведомстве.

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