Более 1,2 млрд тенге взыскано с Тулешова в доход государства

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С 2017 года в производстве государственного судебного исполнителя на исполнение находилось исполнительное производство о взыскании с Т. Тулешова в доход государства 1,4 млрд тенге", - сообщили в прокуратуре Шымкента.
По данным ведомства, изучив материалы производства, было установлено имущество должника в уставном капитале ТОО. После вмешательства прокуратуры города государственному судебному исполнителю удалось провести оценку имущества и по определению суда передать их в доход государства.
Таким образом, в рамках исполнительного производства обеспечено исполнение приговора суда в отношении Т. Тулешова - поступление в бюджет имущества должника на общую сумму 1 млрд 215 млн тенге. Дальнейшее исполнение приговора суда находится на контроле", - заключили в ведомстве.
Напомним, что в 2016 году бывший глава ТОО "Шымкентпиво" Тохтар Тулешов был приговорен к 21 году лишения свободы за попытку госпереворота. В 2017 году прошел еще один суд, который признал Тулешова виновным в неуплате налогов. К назначенному ранее сроку его обязали выплатить почти 1,4 млрд тенге.
Известно, что у Тулешова было изъято 26 легковых автомобилей, 8 земельных участков и 4 коттеджа.
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