Более 200 гектаров земли незаконно оформили чиновники в Туркестанской области

Руководитель отдела земельных отношений в сговоре со своим предшественником провел махинации с участками стоимостью 326 млн тенге

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Туркестан. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области чиновники подозреваются в незаконном оформлении земельных участков на 326 млн тенге, - В Туркестанской области чиновники подозреваются в незаконном оформлении земельных участков на 326 млн тенге, сообщает областная прокуратура.





По информации ведомства, руководитель отдела земельных отношений акимата Толебийского района подозревается в том, что он с использованием своего служебного положения по предварительному сговору со своим предшественником незаконно оформил на него более 200 га плодородных земельных участков, рыночная стоимость которых составляет 326 млн тенге.





В отношении должностных лиц акимата Толебийского района начато досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере, выраженного в составлении незаконных актов с предоставлением перспективных земель из специального земельного фонда района.





Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.





В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причастности других лиц к данному преступлению.



