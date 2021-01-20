Более 84% уголовных дел, заведенных в Алматинской области, являются коррупционными

Талдыкорган. 19 января. Kazakhstan Today - За 2020 год департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматинской области зарегистрировано 277 уголовных правонарушений, из них более 84%, то есть 232 являются коррупционными, передает Kazakhstan Today.

По информации руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматинской области Ернара Макажанова, общий ущерб по оконченным уголовным делам составил 4,9 млрд тенге, возмещено 4,4 млрд тенге.

По данным спикера, на долю тяжких и особо тяжких преступлений приходится 52%, или 142 правонарушения. Наиболее распространенные коррупционные преступления - это взяточничество (196 преступлений: получение взятки - 75, дача взятки - 117, посредничество во взяточничестве - 4), злоупотребление должностными полномочиями - 10, мошенничество с использованием служебного положения - 7, присвоение или растрата вверенного чужого имущества - 6, превышение власти - 10.

К уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечено 144 лица, в том числе первые руководители - 36 лиц, в том числе республиканского уровня - 1, областного уровня - 8, городского - 8, районного - 13 и сельского - 3", - уточнил глава департамента.

По его словам, наиболее подвержены коррупционным проявлениям служащие местных исполнительных органов и подведомственных учреждений, в отношении которых в 2020 году зарегистрировано 45 коррупционных преступлений, привлечено к уголовной ответственности 26 должностных лиц. "Наиболее подвержены коррупции такие сферы как: таможенная сфера - в 2020 году зарегистрировано 114 коррупционных преступлений, привлечено к уголовной ответственности 33 лица, сфера строительства - 28 коррупционных преступлений, сфера ЖКХ - зарегистрировано 17 коррупционных преступлений, привлечено 10 лиц, осуждено к различным видам наказания 7 должностных лиц. А также сфера земельных отношений и здравоохранения. У них 19 и 15 коррупционных преступлений", - отметил спикер.

Он также добавил, что особое внимание департаментом уделяется пресечению хищений бюджетных средств в ходе реализации государственных программ. Всего в 2020 году зарегистрировано 45 коррупционных преступлений, привлечено к уголовной ответственности 37 лиц.









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