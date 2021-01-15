На 70 млн тенге оштрафовали коррупционеров в СКО

Петропавловск. 14 января. Kazakhstan Today - О состоянии дел по противодействию коррупции и взяточничеству в Северо-Казахстанской области рассказал руководитель департамента по противодействию коррупции региона Ернар Баянгазин в ходе онлайн-брифинга, передает Kazakhstan Today.

В Северо-Казахстанской области в 2020 по делам антикоррупционной службы осуждено 17 лиц, из них к штрафам приговорены 12 человек на сумму 96 млн. Из них за получение взятки - 7 лиц на сумму 82,2 млн тенге, за дачу взятки - 2 лица на сумму 9,7 млн тенге. В то время как в 2019 году к штрафу за получение взятки - 6 лиц на сумму 32 млн тенге, за дачу - 19 лиц на сумму более 59 млн тенге, посредничество - 1 лицо на сумму 250 тыс. тенге. То есть если взять только кратные штрафы, то взяткодатели и посредники в совокупности за 2 года приговорены к уплате в бюджет почти 70 млн тенге", - рассказал Ернар Баянгазин.

Спикер рассказал, что если прежде за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 367 УК (Дача взятки в значительном размере), максимальная санкция составляла до 5 лет лишения свободы и, соответственно, это деяние признавалось преступлением средней тяжести, то, согласно новой редакции, верхний порог наказания увеличен до 7 лет, что автоматически относит это преступление к категории тяжких с соответствующими правовыми последствиями - запрет условно-досрочного освобождения и невозможность отбытия наказания сразу в колонии минимальной безопасности.

Кроме увеличения сроков лишения свободы, возросли и размеры кратных штрафов за дачу взятки и посредничество во взяточничестве.

Теперь для дающих взятку до 50 МРП минимальный размер кратного штрафа увеличен вдвое - с 10-кратного до 20-кратного размера взятки", - отметил Ернар Баянгазин.

Отмечено и ужесточение наказания за незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

Со слов спикера, за вмешательство в бизнес со стороны сотрудников правоохранительных органов последним грозит до пяти лет лишения свободы вместо двух.

Совершение же таких деяний руководством правоохранительных органов и судьями влечет еще более строгое наказание - до 8 лет лишения свободы.

К слову, в рамках проекта "Защита бизнеса и инвестиций" в регионе заключены соглашения с 11 местными и иностранными инвесторами на общую сумму инвестиций 36,472 млрд тенге", - добавили в Антикоррупционной службе СКО.

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