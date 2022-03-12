Более 90 миллионов тенге заработали две "серые" майнинговые фермы в Жамбылской области

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Одна ферма расположилась в помещении СТО без соблюдения технологического подключения к сетям электроснабжения. Согласно предварительному заключению, сумма дохода составила более 30 миллионов тенге. Обнаружено и изъято более 80 единиц оборудования для майнинга", - рассказали в пресс-службе АФМ.
Вторая ферма находилась на территории ТОО, руководителем которого является иностранец. Сумма дохода данной фермы составила более 60 миллионов тенге.
Проводятся досудебные расследования по статье 214 УК РК (Незаконная предпринимательская деятельность), добавили в ведомстве.
Ранее президент поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане.
Также премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга.
Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса.
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.
На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работу майнинговых ферм, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.