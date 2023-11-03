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Усть-Каменогорск. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Восточно-Казахстанской области задержали за незаконную охоту на косуль.





В ходе ОПМ "Браконьер" во время патрулирования на выезде из города Алтай сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2121. При проверке салона авто 66-летнего восточноказахстанца стражи порядка обнаружили две разделанные туши дикого животного, предположительно косули", - сообщает Polisia.kz .





Polisia.kz





Нанесенный природе ущерб составил свыше 2,4 млн тенге.





Кроме того, из машины подозреваемого изъято нарезное ружье ТОЗ.





Polisia.kz





Начато досудебное расследование по статье 337 УК РК (Незаконная охота).





Дополнено 02.11.2023, 18.15





Тушу дикого кабана обнаружили в автомобиле у жителя области Абай, сообщает Polisia.kz.





Была остановлена "Нива" под управлением 45-летнего местного жителя. При проверке в багажном отделении авто была обнаружена неразделанная туша дикого кабана, на отстрел которого задержанный разрешительных документов не имел. Также было изъято одно гладкоствольное ружье 16-го калибра", - проинформировали в полиции.





Фото: Polisia.kz.





Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по части 1 статьи 337 УК РК (Незаконная охота). В настоящее время проводится судебно-экспертное биологическое исследование. Кроме того, назначена баллистическая экспертиза. По результатам экспертиз по настоящему уголовному делу будет принято процессуальное решение.





Ранее зоозащитники сообщали, что уникальные казахстанские сайгаки покидают территорию ЗКО из-за отстрела.





Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.





В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.



