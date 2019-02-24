Бывшего главу управления здравоохранения Алматы будут судить за дачу взятки

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - Бывшего главу управления здравоохранения Алматы Серикбола Мусинова будут судить за дачу взятки, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы суда Алматы, дело в отношении Мусинова поступило в Медеуский районный суд №2.

Ему предъявлено обвинение по статье "Дача взятки".

Напомним, об отставке Серикбола Мусинова стало известно 20 сентября 2018 года. Ранее в управлении здравоохранения сообщали, что практически всю свою трудовую деятельность Серикбол Мусинов проработал в системе здравоохранения страны. Занимал должность ответственного секретаря Министерства здравоохранения, работал заместителем министра здравоохранения и социального развития РК.

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