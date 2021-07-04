Бывшего главу управления здравоохранения ЗКО приговорили к 4,5 года колонии

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УРАЛЬСК. 3 ИЮЛЯ - В Уральском городском суде вынесли приговор бывшему начальнику управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Болатбеку Каюпову, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Болатбек Каюпов был признан виновным по статье УК РК "Получение взятки" и приговорен к 4 годам 6 месяцам заключения в колонии минимальной безопасности. Кроме того, ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе, сообщает портал " Мой город ".

Другие фигуранты дела - Айдос Себепов и Серик Туралиев - были признаны виновными по статье "Пособничество в даче взятки". Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года каждому. Наказание они также будут отбывать в УИС минимальной безопасности.

Как отметили в суде, приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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