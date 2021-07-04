Бывшего главу управления здравоохранения ЗКО приговорили к 4,5 года колонии

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Болатбек Каюпов был признан виновным по статье УК РК "Получение взятки" и приговорен к 4 годам 6 месяцам заключения в колонии минимальной безопасности. Кроме того, ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе, сообщает портал "Мой город".
Другие фигуранты дела - Айдос Себепов и Серик Туралиев - были признаны виновными по статье "Пособничество в даче взятки". Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года каждому. Наказание они также будут отбывать в УИС минимальной безопасности.
Напомним, Болатбек Каюпов обвинялся в получении взятки. Вместе с ним на скамье подсудимых его пособники - Серик Туралиев и Айдос Себепов. По версии следствия, чиновник получил взятку в размере 7,8 миллиона тенге от представителя фирмы-поставщика медицинского оборудования. Сам глава облздрава в ходе суда вину свою не признал, заявив, что конверт с деньгами ему подарили на день рождения.
Как отметили в суде, приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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