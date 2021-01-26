Дело о взятке в облздраве ЗКО: экс-глава ведомства заявил, что конверт с деньгами ему подарили коллеги

Уральск. 25 января. Kazakhstan Today - 25 января, состоялось первое заседание суда по делу о получении взятки экс-главой облздрава ЗКО Болатбеком Каюповым. Процесс проходит под председательством судьи Уральского городского суда Аскара Исмайлова. На скамье подсудимых Болатбек Каюпов со своим пособником Сериком Туралиевым, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", в ходе судебного заседания допросили Болатбека Каюпова.

Ко мне обратилась представитель ТОО "Орда мед" Саржан Булекова с просьбой оказать содействие в тендере на закуп медицинского оборудования. Взамен обещала вознаграждение. Я отказался. Заявлять никуда не стал, так как я сам человек добрый, а она воспитывала ребенка и, по ее словам, в случае, если ее компания не выиграет тендер, то ее уволят с работы. Позже Булекова стала тесно общаться с моими подчинёнными, а именно с сотрудниками отдела государственных закупок. Время было тяжёлое, период пандемии, и я не стал заморачиваться по этому поводу", - рассказал экс-глава облздрава.

Он также рассказал, что на день рождения его друг Айдос Себепов в машине дал ему конверт и сказал, что это подарок от коллектива.

Я был после застолья, выпивший, в состоянии эйфории и взял конверт", - сказал экс-глава облздрава.

Позже эти деньги были обнаружены в сумке супруги Каюпова, которая тоже была вместе с ними.

Айдос Себепов, по словам экс-главы облздрава, ранее работал в областной больнице. Однако позже его перевели в отдел финансов в управление здравоохранения. По словам судьи, в момент освидетельствования Айдос Себепов находился в состоянии наркотического опьянения.

Сама Саржан Булекова заявила, что с показаниями Каюпова не согласна.

Не было такого, чтоб я сама пришла к нему и предлагала вознаграждение за содействие. В мае я пришла в управление здравоохранения, чтобы познакомиться с Каюповым. Уму непостижимо, чтобы при первой встрече говорить о таких вещах. До подписания акта выполненных работ Каюпов сам конкретно мне сказал, что за подписанный договор я должна заплатить ему 10%", - отметила Саржан Булекова.

Кроме этого, Болатбек Каюпов заявил, что никогда прежде не видел Серика Туралиева.

Напомним , в задержании Болатбека Каюпова стало известно 29 октября. Как сообщил следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, Каюпов вместе со своим пособником с 12 по 23 октября 2020 года получил от директора компании денежные средства в общей сумме 7,8 млн тенге в виде взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и приемки ТМЦ по ранее заключенным с ТОО договорам о государственных закупках на поставку медицинского оборудования (мониторов) на общую сумму 78 млн тенге.

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