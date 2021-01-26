Дело о взятке в облздраве ЗКО: экс-глава ведомства заявил, что конверт с деньгами ему подарили коллеги

Как сообщает портал "Мой ГОРОД", в ходе судебного заседания допросили Болатбека Каюпова.
Ко мне обратилась представитель ТОО "Орда мед" Саржан Булекова с просьбой оказать содействие в тендере на закуп медицинского оборудования. Взамен обещала вознаграждение. Я отказался. Заявлять никуда не стал, так как я сам человек добрый, а она воспитывала ребенка и, по ее словам, в случае, если ее компания не выиграет тендер, то ее уволят с работы. Позже Булекова стала тесно общаться с моими подчинёнными, а именно с сотрудниками отдела государственных закупок. Время было тяжёлое, период пандемии, и я не стал заморачиваться по этому поводу", - рассказал экс-глава облздрава.
Он также рассказал, что на день рождения его друг Айдос Себепов в машине дал ему конверт и сказал, что это подарок от коллектива.
Я был после застолья, выпивший, в состоянии эйфории и взял конверт", - сказал экс-глава облздрава.
Позже эти деньги были обнаружены в сумке супруги Каюпова, которая тоже была вместе с ними.
Айдос Себепов, по словам экс-главы облздрава, ранее работал в областной больнице. Однако позже его перевели в отдел финансов в управление здравоохранения. По словам судьи, в момент освидетельствования Айдос Себепов находился в состоянии наркотического опьянения.
Сама Саржан Булекова заявила, что с показаниями Каюпова не согласна.
Не было такого, чтоб я сама пришла к нему и предлагала вознаграждение за содействие. В мае я пришла в управление здравоохранения, чтобы познакомиться с Каюповым. Уму непостижимо, чтобы при первой встрече говорить о таких вещах. До подписания акта выполненных работ Каюпов сам конкретно мне сказал, что за подписанный договор я должна заплатить ему 10%", - отметила Саржан Булекова.
Кроме этого, Болатбек Каюпов заявил, что никогда прежде не видел Серика Туралиева.
Напомним, в задержании Болатбека Каюпова стало известно 29 октября. Как сообщил следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, Каюпов вместе со своим пособником с 12 по 23 октября 2020 года получил от директора компании денежные средства в общей сумме 7,8 млн тенге в виде взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и приемки ТМЦ по ранее заключенным с ТОО договорам о государственных закупках на поставку медицинского оборудования (мониторов) на общую сумму 78 млн тенге.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства