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Руководителя управления здравоохранения ЗКО арестовали на два месяца

02.11.2020 4699
Руководителя управления здравоохранения ЗКО арестовали на два месяца
Уральск. 2 ноября. Kazakhstan Today - В отношении руководителя управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Болатбека Каюпова и его пособника санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, передает Kazakhstan Today.
 
Информацию об аресте подтвердили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, пишет "Мой город".
 
В задержании Болатбека Каюпова стало известно 29 октября. Как сообщил следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, Каюпов вместе со своим пособником с 12 по 23 октября 2020 года получил от директора компании денежные средства в общей сумме 7,8 млн тенге в виде взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и приемки ТМЦ по ранее заключенным с ТОО договорам о государственных закупках на поставку медицинского оборудования (мониторов) на общую сумму 78 млн тенге.
 

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