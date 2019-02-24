Бывшего сельского акима осудили в Акмолинской области за убийство мужчины

Кокшетау. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области экс-аким получил восемь с половиной лет лишения свободы за убийство односельчанина. Своей вины в суде он так и не признал и до последнего утверждал, что не причастен к гибели Баржаксы Жамишева, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

Во время следствия и на суде аким Курского сельского округа утверждал, что погибший виноват сам. Якобы он выпрыгнул из машины на полном ходу. Поэтому уголовное дело сначала возбудили по статье "Доведение до самоубийства". Но позже удалось доказать, что чиновник со своим приятелем устроил над односельчанином самосуд. Подельники вызвали Жамишева из дома и избили. Утверждается, что незадолго до этого между ними произошел бытовой конфликт. Спустя пять дней комы пострадавший скончался.

Отбывать срок экс-чиновник будет в колонии средней безопасности. Восемь с половиной лет получил и 28-летний Азамат Абильхадиров. Обоих к тому же обязали выплатить 5 млн тенге морального вреда. Подсудимых заключили под стражу в зале суда, до этого они находились под домашним арестом.

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