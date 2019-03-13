Бывшего замначальника полиции Актобе приговорили к пяти годам колонии

Актобе. 12 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в Актобе огласили приговор в отношении бывшего заместителя начальника ДВД Актюбинской области Алтая Аншыбаева, обвиняемого в хищении и растрате вверенного имущества, передает Kazakhstan Today.

По данным областного департамента Национального бюро, Аншыбаев, являясь должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений по предварительному сговору с группой лиц совершил хищение бюджетных средств в размере 12 848 900 тенге, выделенных на проведение строительно-монтажных работ пяти объектов, 6 000 000 тенге из которых присвоил себе.

На оглашении приговора, кроме родственников и представителей СМИ, присутствовали также бывшие коллеги осужденного. Антикоррупционное ведомство решило предотвращать преступления, показывая на примере осужденных, к чему приводит их совершение.

Суд признал Алтая Аншыбаева виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также он лишен звания полковника полиции.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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