Бывший глава управления культуры столицы приговорен к 5 годам за взятку

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today -5 января районным судом №2 Сарыаркинского района Нур-Султана рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя ГУ "Управление культуры города Нур-Султана" Сыдыкова Н.Е. по факту получения взятки путем вымогательства, в крупном размере (статья 366 часть 3 пункты 1), 3) УК), передает Kazakhstan Today.

Как сообщает на сайте городского суда, дело поступило с процессуальным соглашением, заключенным между прокурором и подсудимым. В соглашении прокурор просил суд о назначении Сыдыкову наказания в виде 5 лет лишения свободы.

Поскольку в деле указано об отсутствии отягчающих обстоятельств, оснований для возврата процессуального соглашения у суда не имелось.

В судебном заседании прокурор и подсудимый подтвердили условия заключенного между ними соглашения.

Основываясь на изложенном, суд признал Сыдыкова виновным и назначил наказание в виде 5 лет реального лишения свободы. Он также пожизненно лишен права работать на государственной службе.

Ввиду отсутствия ущерба (сумма взятки изъята) отбывание наказания назначено в учреждениях минимальной безопасности.

Приговор не обжалован прокурором, осужденным, вступил в законную силу.

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