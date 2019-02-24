Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - Бывший сотрудник компании сотовой связи в Астане похитил с баланса абонентов 3 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

18 января 2019 года в департамент полиции Астаны поступило сообщение представителя компании сотовой связи по факту хищения денежных средств абонентов на сумму около 3 000 000 тенге", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

В полиции отметили, что жалобы абонентов о списании с их баланса различных сумм поступали в компанию сотовой связи с начала 2017 года по январь 2019 года. Суммы списании варьировались от 10 000 тенге до 50 000 тенге.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники криминальной полиции Астаны задержали 28-летнего бывшего сотрудника компании сотовой связи, у которого в ходе обыска были изъяты вещественные доказательства.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый, используя методы социальной инженерии, получал доступ к счетам абонентов. Затем на короткий период отключал их, и в это время похищал денежные средства. Деньги перегонялись по длинной цепочке через многочисленные однодневные абонентские номера и банковские карточки подставных лиц. Общий ущерб составил 3 000 000 тенге", - проинформировали в пресс-службе.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование по части 3 статьи 188 УК РК (Кража, совершенная в крупном размере).

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