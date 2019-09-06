Бывший замакима Карагандинской области приговорен к штрафу за незаконное предпринимательство

Караганда. 5 сентября. Kazakhstan Today - Бывший замакима Карагандинской области Жандос Абишев приговорен к штрафу за незаконное участие в предпринимательской деятельности, а его брат Ельдар - к 5 годам условного заключения, передает Kazakhstan Today.

Абишев Ж. вопреки запрету, установленному законом, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности через своего брата Абишева Е., предоставляя покровительство его организации", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

В ведомстве также отметили, что Е. Абишев совершил хищение бюджетных средств в сумме 101 млн тенге при поставке инвалидных кресел-колясок в управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области.

На стадии досудебного расследования Абишевыми возмещен причиненный ущерб и с прокуратурой заключены процессуальные соглашения в форме сделки о признании вины. 5 сентября приговором Казыбекбийского районного суда города Караганды Абишев Ж. осужден к штрафу в размере 2000 МРП (5 млн тенге) с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Его брат Абишев Е. осужден к 5 годам лишения свободы условно.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства