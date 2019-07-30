При реконструкции автодороги в Мангистауской области похищены свыше 550 млн тенге

Актау. 29 июля. Kazakhstan Today - Более 550 млн тенге похитили при реконструкции автодороги в Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Мангистауской области выявлен факт хищения бюджетных средств заместителем директора и главным инженером ТОО "ИПЦ-Альянс" в сговоре с руководством Мангистауского областного филиала АО "НК КазАвтоЖол". Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 552 млн тенге путем подписания фиктивных актов выполненных работ на участке реконструкции автодороги республиканского значения Бейнеу - Акжигит - граница Республики Узбекистан", - сообщила Антикоррупционная служба РК.

Бюджетные средства выделялись в рамках государственной программы "Нурлы жол".

Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени его виновности будет вынесен судом.

Напомним, в Карагандинской области выявили факты хищения бюджетных средств руководителем Отдела строительства Шахтинска и директорами подрядных организаций. Средства в размере 102 млн тенге были выделены на строительство ограждения территории ТОО "Шахтинсктеплоэнерго".





В Северо-Казахстанской области выявлен факт хищения бюджетных средств заместителем руководителя регионального управления финансов . По данным Антикоррупционной службы, чиновник подозревается в том, что по предварительному сговору со своей супругой через аффилированное предприятие обманным путем похитил бюджетные средства в сумме 83 млн тенге.

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