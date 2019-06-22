Замглавы управления финансов в СКО вместе с женой похитил 83 млн тенге

Петропавловск. 21 июня. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области выявлен факт хищения бюджетных средств заместителем руководителя Управления финансов области, передает Kazakhstan Today.

Он подозревается в том, что, действуя группой лиц по предварительному сговору, со своей супругой, через аффилированное предприятие обманным путем похитил бюджетные средства в сумме 83 млн тенге, путем подписания фиктивных договоров на изготовление землеустроительных проектов по отводу земельного участка. 70 млн тенге были обналичены, часть из них конвертирована в доллары США и потрачена на приобретение дорогостоящего внедорожника. 19 июня при обналичивании очередного транша бюджетных средств в сумме 19,5 млн тенге с поличным задержана супруга вышеуказанного чиновника Д.", - прокомментировали в Актикоррупционной службе.





Сообщается, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Процессуальное задержание в отношении его супруги не применялось, в связи с полным признанием вины и наличием двух малолетних детей. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых, с определением степени их виновности, будет вынесен судом", - уточнили в пресс-службе.





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