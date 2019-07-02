Главу отдела строительства Шахтинска и директоров подрядных организаций подозревают в хищении бюджетных средств

Шахтинск. 1 июля. Kazakhstan Today - Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Карагандинской области выявил факты хищения бюджетных средств руководителем ГУ "Отдел строительства города Шахтинска" и директорами подрядных организаций, передает Kazakhstan Today.

Они подозреваются в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в сумме 102 млн тенге, выделенных на строительство ограждения территории ТОО "Шахтинсктеплоэнерго". Кроме того, указанные лица подстрекали директора компании, осуществлявшей технический надзор за строительством данного объекта, к даче взятки в сумме $40 тыс. должностным лицам за решение вопроса о прекращении данного уголовного дела", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

Суд назначил подозреваемым меру пресечения "содержание под стражей".

Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом", - прокомментировали в пресс-службе.





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