Директора реабилитационного центра для детей-инвалидов в Алматы осудили на семь лет колонии

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Алматы. 21 августа. Kazakhstan Today - Директора Алматинского реабилитационного центра для детей-инвалидов приговорили к семи годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Директор КГУ "Алматинский городской реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями" Куралай Сарымбаева похищала бюджетные средства, выделенные для зарплаты сотрудникам, пишет inAlmaty.kz

Установлено, что Сарымбаева Г. в период с 24 июня 2016 года по 31 декабря 2018 года похитила 14 222 998,27 тенге путем обналичивания денежных средств, перечисленных в качестве заработных плат 17 лицам, фактически не работавшим в КГУ. В ходе досудебного расследования Сарымбаева Г. вину свою признала и в полном объеме и возместила нанесенный материальный ущерб", - сообщили в Антикоррупционной службе по городу Алматы.

Судья Турксибского районного суда Динасыл Жанаткызы сегодня огласила подсудимой приговор.

Суд признал Куралай Сарымбаеву виновной по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) и приговорил к семи годам лишения свободы. Она будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Суд отсрочил отбывание наказания на год, так как у подсудимой есть несовершеннолетний ребенок", - сообщили в Алматинском городском суде.

На оглашение приговора были приглашены коллеги Сарымбаевой - около 30 директоров алматинских школ и других образовательных учреждений города. В Антикоррупционной службе применяют подобную практику, чтобы повлиять на других сотрудников госучреждений.

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