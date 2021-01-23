Чиновник в Жамбылской области получил 2 млн тенге за назначение своего заместителя

Тараз. 22 января. Kazakhstan Today - В Жамбылской области глава департамента комитета труда назначил своего заместителя по его просьбе и за отдельную плату в 2 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Подробности рассказал в пятницу следователь по особо важным делам Агентства Казахстана по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров в ходе онлайн-брифинга. По его словам, региональная Антикоррупционная служба провела расследование уголовного дела в отношении руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда. Чиновника подозревают в мошенничестве, подстрекательстве и даче взятки должностным лицам в сумме 2 млн тенге, полученных от своего подчиненного за содействие в назначении его на должность заместителя.

Окончательное решение о степени его виновности подозреваемого будет выносить суд.

Кроме того, Бигайдаров рассказал, что в 2020 году Антикоррупционная службой по Акмолинской области направила в суд завершенное досудебное расследование в отношении заместителя акима и руководителя отдела архитектуры и градостроительства одного из районов области. Их обвинили в получении взятки группой лиц по предварительному сговору: они получили 800 тыс. тенге от бизнесменов за вынесение положительного решения о предоставлении права землепользования по двум земельным участкам. 17 октября их арестовали. 24 декабря уголовное дело отправили в Аршалинский районный суд с обвинительным заключением.

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