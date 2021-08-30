Чиновников из акимата Актобе приговорили вместо тюрьмы к более легкому наказанию

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АКТОБЕ. 29 АВГУСТА - В Актобе чиновников сначала осудили на сроки от 5 до 7 лет колонии, однако коллегия облсуда учла смягчающие обстоятельства и изменила наказание на ограничение свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Осужденных к колонии бывшего замакима города, и.о. главы отдела ЖКХ и троих подельников приговорили к условным срокам, пишет " Мой Город ". Пособниками чиновников стали главный бухгалтер ТОО "КДС-Астана", его руководитель и индивидуальный предприниматель.

Согласно материалам дела, в конце 2019 года замакима города уговорил и.о. руководителя отдела ЖКХ злоупотрить должностными полномочиями. А именно - заключить договор о госзакупках для новогоднего оформления города из одного источника с заранее выбранным им ТОО "КДС-Астана", затем принять и подписать акт выполненных работ, перечислить предприятию 100 млн тенге.

В итоге заместитель акима города перечислил этому ТОО сначала 30 млн бюджетных тенге, затем еще 70 млн. Затем руководитель ТОО "КДС-Астана" для обналичивания денег, поступивших из акимата, заключил договор с ИП на поставку новогодних украшений на 60 млн тенге.

После этого заместитель акима принял и подписал акт выполненных работ, а предприниматель обналичил деньги и передал их главному бухгалтеру ТОО. При этом новогодние украшения не поставляли.

За это преступление замакима города и и.о. главы отдела ЖКХ приговорили к семи годам лишения свободы за подстрекательство к превышению должностных полномочий, повлекшему тяжкие последствия, а также за превышение должностных полномочий. Подельники получили по пять и шесть лет колонии.

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Позже коллегия Актюбинского облсуда учла смягчающие обстоятельства - признание вины, наличие у каждого малолетних детей, положительные характеристики и то, что осужденные привлекаются к уголовной ответственности впервые.

В конце концов чиновников горакимата приговорили к ограничению свободы сроком на четыре года, их подельников к ограничению свободы на три года.

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