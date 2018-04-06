Члены преступной группы представлялись полицейскими и шантажом вымогали деньги в Астане

Астана. 6 апреля. Kazakhstan Today - Сотрудниками столичной полиции задержана группа лиц, вымогавшая у жителя Астаны крупную сумму денег, передает Kazakhstan Today.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Астаны установили и задержали пятерых жителей Северо-Казахстанской области (четверых мужчин и одну девушку), сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

По информации полицейских, роли каждого были четко распределены. Девушка выступала в роли потерпевшей, другие подозреваемые представлялись заявителю либо родственниками, либо сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом, во избежание уголовной ответственности якобы за совершенное правонарушение они путем шантажа вымогали крупные суммы денег.

В данное время проводится досудебное расследование по статье 194 УК РК (Вымогательство). Задержанные взяты под стражу.

Предполагается, что от действий данной преступной группы могли пострадать и другие граждане. В этой связи Департамент внутренних дел Астаны просит пострадавших от противоправных действий данных лиц обращаться по телефонам 71-60-31, 71-60-10, 71-60-37, 71-60-55, 8-700-555-10-86.

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