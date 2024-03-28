Дело Бишимбаева: экс-министр вину не признал
Фото: пресс-служба правительства РК
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 27 марта, в специализированном межрайонном суде Астаны состоялось первое заседание с участием присяжных заседателей по уголовному делу в отношении Куандыка Бишимбаева, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Процесс прошел в открытом режиме. Для всех желающих велась трансляция на YouTube-канале Верховного суда.
На заседании сторона гособвинения зачитала обвинительный акт по делу.
Отметим, что сам Куандык Бишимбаев вину не признал.
Я хотел бы сказать, что у меня даже не было возможности рассказать свою историю ни на досудебном расследовании, нигде вообще", - заявил экс-министр.
Следующее заседание суда назначено на 10.00 29 марта. Дальнейшие заседания будут проходить в прямом эфире.
Утром 27 марта прошла процедура отбора присяжных заседателей. Из явившихся в суд 102 кандидатов отобраны 12 присяжных (10 основных и 2 запасных). Отбор проходил на закрытом судебном заседании ввиду законодательных ограничений в целях обеспечения безопасности присяжных заседателей.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Экс-министра обвиняют в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман сделала заявление после распространившейся в соцсетях информации о якобы попытке изнасилования их с Куандыком Бишимбаевым 10-летней дочери. По ее словам, ребенка оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат.
О попытках оправдать экс-министра заявила также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.