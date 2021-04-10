Дело еще одного из сообщников Аблязова передано в суд

НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении еще одного фигуранта преступного сообщества Мухтара Аблязова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Антикоррупционной службы, подозреваемый занимал должности исполнительного директора, управляющего директора, начальника управления корпоративного бизнеса № 7, являлся членом правления и Кредитного комитета АО "БТА Банк".

Он содействовал принятию незаконных положительных решений о кредитовании компаний, подконтрольных главе преступного сообщества Мухтару Аблязову", - рассказали в ведомстве.

Согласно информации, с 2010 года он находился в международном розыске, скрываясь по поддельным документам гражданина Кыргызстана.

В августе прошлого года последний установлен в Грузии, где признал гражданство Казахстана и заявил об ускоренной экстрадиции на Родину", - проинформировали в пресс-службе.

В настоящее время прокуратурой утвержден обвинительный акт, и подозреваемый предан суду.

По уголовному делу обеспечено дополнительное возмещение ущерба на 5,7 млрд тенге.

Досудебное расследование продолжается в отношении 14 подозреваемых, находящихся в международном розыске", - заключили в ведомстве.

Напомним, Мухтар Аблязов ранее возглавлял национальную компанию KEGOC и Министерство энергетики. Но затем был изобличен в хищениях.





Кроме того, в 2005 году он организовал заказное убийство своего бизнес-партнера - председателя БТА Банка Татишева. Исполнитель убийства Токмади признался, что именно Аблязов заказал за $4 млн убийство Татишева во время охоты, представив это как несчастный случай. После убийства Аблязов стал руководить банком, создал преступную группу из числа своих приближенных людей и расставил их на все ключевые позиции банка.





Своим подставным фирмам по поддельным документам он выдавал миллиардные кредиты, затем использовал их на личные нужды. Например, подконтрольной себе ТОО "Рамбурс" он выдал 103 млрд тенге, тогда как уставной капитал ТОО составлял всего лишь 92 тыс. тенге. На ворованные деньги Аблязов приобретал акции, элитные дома и квартиры. Для своей семьи он купил 3 самолета, на обслуживание которых ежегодно из банка выделял 1 млрд тенге", - проинформировали в Генпрокуратуре.





Отмечается, что все средства Аблязов заранее вывел через офшоры.





Используя оффшорные страны, он украл $7,5 млрд", - уточнили в ведомстве.





Когда его махинации вскрылись, в 2009 году он бежал в Россию, затем в Англию, а в 2012 году во Францию. От афер Аблязова пострадали также французы, немцы, американцы и другие. Его объявили в розыск Россия и Украина, где он также похитил миллиарды.





Ранее сообщалось, что Таганский районный суд Москвы заочно вынес приговор в отношении бывших председателя совета директоров АО "БТА банк" Мухтара Аблязова, председателя правления того же банка Романа Солодченко, а также их подчиненных Артура Трофимова, Игоря Кононко, Татьяны Параскевич, Анатолия Ерещенко и Александра Удовенко. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), частью 3 статьи 174.1 УК РФ (Легализация имущества, полученного в результате совершения преступления), а также пунктами "а", "б" часть 3 статьи 165 УК РФ (Причинение особо крупного ущерба путем обмана организованной группой. Суд приговорил Аблязова к 15 годам лишения свободы.

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